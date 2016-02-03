نمایشگاه نسخه های قدیمی قرآن کریم در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر،نمایشگاه نسخه های قدیمی قرآن کریم اواسط ماه اکتبر، چند هفته پیش از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نگارخانه‌های فریر و سکلر متعلق به مؤسسه اسمیتسونین، بزرگ‌ترین موزه علمی ـ فرهنگی ـ تحقیقاتی جهان، برگزار خواهد شد.

در جریان کمپین‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری آمریکا، اظهار نظرهای آتش‌افروزانه «دونالد ترامپ»، کاندیدای حزب جمهوریخواه، علیه اسلام و مسلمانان تبدیل به تیتر اخبار کشورهای جهان شد.

جولین رابی، مدیر نگارخانه فریر عنوان کرد: این نمایشگاه به مخاطبان آمریکایی فرصت می‌دهد که با مهارت هنری و سلیقه‌ای که در ساخت این زیباترین نمونه‌های هنر قرآنی به کار رفته است، آشنا شوند.

وی افزود: بازدیدکنندگان همچنین با افراد متعددی که در کپی‌برداری و گردآوری این نسخ قرآنی دست داشته‌اند، آشنا می‌شوند.

بنابر بیانیه این نگارخانه، این نمایشگاه ردپای تاریخ قرآن در طول ۹۰۰ سال، از قرن هشتم در دمشق تا شکوفایی هنر قرآنی در سراسر جهان اسلام و قرآن‌های دوره عثمانی در قرون ۱۶ و ۱۷ را به نمایش می‌گذارد.

همچنین اقلام تاریخی جمع‌آوری شده از مساجد، جعبه‌های قرآن و رحل‌های ساخته شده از عاج و مروارید نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

معصومه فرهاد، متصدی ارشد بخش هنر اسلامی گالری فریر و سکلر، کاتالوگ این نمایشگاه را که پیش‌بینی می‌شود، نمایشگاهی با شکوه و پر نقش و نگار باشد، ویرایش خواهد کرد.