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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

«لانتوری» در پردیس کوروش به چهار سانس فوق‌العاده رسید

«لانتوری» در پردیس کوروش به چهار سانس فوق‌العاده رسید

فیلم سینمایی «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان در دومین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی کوروش به چهار سانس فوق العاده رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان در دومین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در تاریخ ۱۳ بهمن ماه در پردیس سینمایی کوروش به چهار سانس فوق العاده رسید.

سانس فوق العاده فیلم «لانتوری» از ساعت ۲۳ در این پردیس سینمایی آغاز شد و علاوه بر کارگردان، دیگر عوامل این فیلم سینمایی همراه با تماشاگران در سانس فوق العاده به تماشای این فیلم سینمایی نشستند.

علاوه بر حضور عوامل فیلم «لانتوری» در پردیس سینمای کوروش، عوامل فیلم سینمایی «چهارشنبه» نیز همراه با مخاطبان به تماشای فیلمشان نشستند.

طبق آمار به دست آمده از پردیس کوروش، روزانه ۱۵۰۰ نفر از مخاطبان سینمای ایران از آثار سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر دیدن می‌کنند و آمار تماشاگران در این پردیس سینمایی تا امروز نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 3041264

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