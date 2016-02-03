به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر ولایتی در مراسم افتتاحیه کنفرانس همکاری ایران و روسیه در ژئوپلتیک معاصر در روسیه شرکت و طی سخنانی، دیدگاه های خود را در زمینه همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین شرایط نوین بین المللی مطرح کرد.

در ابتدای این برنامه رئیس موسسه مطالعات استراتژیک روسیه ضمن خیر مقدم به ولایتی و هیات همراه اظهار امیدواری کرد تا این نشست بتواند راهکارهای مناسب و جدیدی را برای توسعه همکاری ها ارایه کند.

مشاور مقام معظم رهبری در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از رییس و مسئولان موسسه مطالعات استراتژیک در برگزاری این جلسه در ادامه همکاری های دو موسسه تحقیقاتی، به شرایط بین المللی اشاره کرد و گفت:شرایط انتقالی در نطام بین المللی و وجود ابهام استراتژیک در سطح بین المللی ما را ملزم به تبادل نطر و همفکری بیشتر می سازد و باید تاکید کرد که دوران سلطه یک کشور بر تمامی مقدرات جهان به پایان رسیده و وضع موجود جهانی نتیجه این سیاست های یک جانبه گرایانه است و در این میان ایران و روسیه می توانند از طریق همکاری با یکدیگر به ایجاد نظامی عادلانه تر در سطح جهانی کمک کنند که این مسیر به خوبی ترسیم شده و در دیدگاه های مقام معظم رهبری سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط راهبردی و استراتژیک با اهتمام و جدیت دنبال می شود.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک با اشاره به تفاوت های مبنایی با برخی از کشورها که در تلاش برای ایجاد سلطه در منطقه هستند تاکید کرد: ایران و روسیه روابط و منافع بسیار راهبردی و استراتژیک با یکدیگر داشته و در زمینه های منطقه ای و بین المللی نیز دیدگاه های مشترکی دارند و باید از فرصت‌های به دست آمده در روابط بین المللی به طور گسترده بهره برداری کنیم.

ولایتی به بسترهای تحکیم راهبردی روابط اشاره کرد و گفت: روسیه و ایران باید تحکیم همکاری های راهبردی میان خود و با قدرتهای آسیایی و غیرغربی برای به وجود اوردن دنیایی عادلانه تر، توسعه همکاری های اقتصادی و همچنین همکاری با کشورهای منطقه در جهت به وجود آوردن شرایط توسعه اقتصادی و سیاسی را در دستور کار قرار دهند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با اشاره به جایگاه روسیه در سیاست خارجی ایران تصریح کرد: روسیه جایگاه مهمی را در سیاست خارجی ایران دارد و دو کشور نقش تاثیرگذاری را در عرصه جهانی برعهده دارند و توسعه روابط در همه زمینه‌ها از جمله سیاسی، دفاعی، تجاری، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و دیگر موضوعات در همکاری های دو جانبه در کنار تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار مهم است.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به اقدامات دول غربی و آمریکا و ایجاد تهدید در منطقه و برای کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه هم اشاره و خاطر نشان کرد: ایران و روسیه در شرایط جدید، ابعاد نوینی را باید فراهم و تدارک ببینند تا بتوانند شدت و حجم تهدیدات را نیز پاسخ دهند و توسعه روابط استراتژیک و بلند مدت می تواند نقش تاثیر گذار خود را در تمامی زمینه ها به دنبال داشته باشد.

در این نشست سنایی سفیر ایران در روسیه، فروزش و ملایک معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک، چگنی زاده استاد دانشگاه و شوری کارشناس روسیه در این کنفرانس شرکت کرده و دیدگاه های خود را ارایه کردند.

این کنفرانس در ادامه همکاری ها مراکز تحقیقاتی دو کشور و به دعوت موسسه مطالعات استراتژیک روسیه در مسکو برگزار شده است.