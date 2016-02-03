سمی ترین مار دنیا را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مارها به دلیل ویژگی زهراگینی خود بعنوان سمی ترین حیوانات روی کره زمین شناخته می شوند و زیستگاه سمی ترین گونه مار دنیا در استرالیا وجود دارد.

به تازگی اعلام شده که مار «تایپان» کشنده ترین زهر را در بدن خود نگهداری می کند و با یک بار نیش خود کافی است که ۱۰۰ انسان بزرگسال را از پای در آورد.

این مار با چنین ویژگی عنوان سمی ترین مار دنیا را به خود اختصاص داده است.

همچنین زهر این مار سمی حاوی «نوروتوکسین» است که سیستم عصبی طعمه خود را هدف قرار می دهد و او را به سرعت از پای در می آورد.