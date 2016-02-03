به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در دیدار امیر دریابان شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخانه شورا، با اشاره به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله «امنیت» در دنیای امروز، وظیفه شورای‌عالی امنیت ملی را تصمیم گیری در چارچوب نگاه کلان و چند بُعدی به مقوله امنیت، و وظیفه مهم دبیرخانه را «تصمیم سازی» برای ایجاد مسیر صحیح «تصمیم گیری» در شورای‌عالی امنیت ملی خواندند و تأکید کردند: برای آنکه دبیرخانه نقش بسیار مهم تصمیم سازی را به‌درستی و به‌خوبی انجام دهد، باید فضای حاکم بر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و جهت گیریهای آن، کاملاً منطبق بر «تفکر صحیح و خالص انقلابی و حزب اللهی» باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از حیاتی ترین نیازهای جامعه است و بر همین اساس در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است، افزودند: امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخلاقی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وظیفه اصلی شورای‌عالی امنیت ملی را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، خواندند و گفتند: دبیرخانه شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به گونه ای انجام دهد که تصمیم گیریهای شورای‌عالی امنیت ملی در چارچوب نگاه صحیح و چند بُعدی به مقوله امنیت باشد.

ایشان با اشاره به فعالیتهای مختلف دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، خاطرنشان کردند: انجام صحیح نقش تصمیم سازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن «فضای صددرصد انقلابی» در این نهاد است زیرا اگر جهت گیریهای زاویه‌دار با انقلاب اسلامی در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تأثیرگذار شود، نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه «جهت گیری و گرایشهای انقلابی»، توهمات و کلیات محض نیستند، افزودند: گرایش ها و جهت گیریهای انقلابی، واقعی و کاملاً روشن و واضح و مبتنی بر بیانات امام (ره) است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش برخی برای جابجایی خطوط اصلی و روشن انقلاب تأکید کردند: امام(ره) «مظهر انقلاب اسلامی» است و بر همین اساس، بیانات ایشان که در دهها جلد کتاب مدون شده، «مبانی انقلاب» است.

ایشان موارد تکرار شونده در بیانات امام(ره) را «خطوط اساسی و اصول انقلاب اسلامی» خواندند و گفتند: براساس سخنان امام(ره)، موضوع «مردم»، «استقلال کشور»، «تدین و پایبندی به مبانی اسلامی»، «مبارزه با استکبار و زورگویی»، «مسأله فلسطین»، «موضوع معیشت مردم»، «توجه به مستضعفین و رفع فقر»، خطوط اصلی انقلاب هستند که از ترکیب آنها «هندسه انقلاب» به‌دست می آید.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه تصمیم های شورای‌عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط اصلی انقلاب باشد، خاطر نشان کردند: باید در شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا، «تفکر انقلابی صحیح و خالص حزب اللهی» حاکم باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در ۳۷ سال گذشته، همواره مبارزه وجود داشته است، گفتند: البته امروز به‌واسطه شیوه‌های جدید و پیچیده دشمن، همچون موضوع فضای سایبری و تأثیرات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ضد امنیتی آن، این مبارزه سخت تر و حساس تر شده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به تأثیر آرام و بی سر و صدای شیوه های جدید در «امنیت زیر پوستی جامعه» خاطرنشان کردند: شورای‌عالی امنیت ملی باید به همه این مسائل در بخشهای مختلف رسیدگی و تصمیم گیری کند و بر همین اساس دبیرخانه شورا نیز باید با اندیشه کارآمد و تلاش خستگی ناپذیر و کار کارشناسی مبتنی بر تفکر انقلابی، تصمیم سازی صحیح را برای مقابله با شیوه های پیچیده و جدید ضد امنیتی انجام دهد.

ایشان در پایان سخنان خود، امیر دریابان شمخانی را در ردیف یادگاران بسیار خوب دوران دفاع مقدس خواندند و از زحمات و تلاش های دبیرخانه شورا در تهیه گزارش های کاربردی و بهنگام در موضوعات مختلف قدردانی کردند.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، با بیان گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه، «سیاستگذاری»، «هماهنگی» و «نظارت» را سه مأموریت اصلی شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: دبیرخانه شورا، حمایت و پشتیبانی تخصصی از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد و این ظرفیت همواره باید در خدمت سیاستهای کلان نظام و رهبری باشد و ارتقا یابد.