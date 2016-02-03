پرونده مسکن مهر تاپایان سال۹۵ بسته می شود/۷۵هزارواحدآماده واگذاری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح هفت هزار و ۷۰۴ واحد مسکن مهر لرستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرونده مسکن مهر در کشور تا پایان سال ۹۵ بسته خواهد شد، اظهار داشت: در شورای پول و اعتبار مبلغی بالغ بر ۵۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مهر در کشور تصویب شده است.

وی آورده نقدی متقاضیان برای ساخت مسکن مهر در کشور را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برشمرد و افزود: تا امروز بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات برای ساخت مسکن مهر در کشور پرداخت شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بیان داشت: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح مسکن مهر لازم است.

اصغری مهرآبادی با اشاره به برخی واحدهایی که در طرح مسکن مهر به صورت ناصحیح اجرا شده اند، عنوان کرد: از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر عملیات اجرایی ۲۷۰ هزار واحد آن در طرح بافت های فرسوده شروع شده و حدود ۳۵ هزار واحد دیگر باقی مانده است.

وی اضافه کرد: حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن مهر خود مالک بوده که دولت به مالکان زمین ها برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت کرده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تصریح کرد: در برخی موارد چون اراضی دولتی در حاشیه شهرها قرار داشته است جانمایی و مکان یابی مسکن مهر نامناسب بوده که برای ساخت مسکن مهر در این نقاط هزینه بیشتری به دولت تحمیل شده است.

اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ هزار واحد برای واگذاری به متقاضی واجد شرایط در کشور وجود دارد، بیان داشت: به استان ها بخشنامه کرده ایم در جاهایی که ظرفیت خالی وجود دارد واحدهایی به متقاضیان واگذار کنند که حدود ۱۳ هزار واحد از این واحدها کم شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجازه آزاد سازی خرید و فروش در کل کشور به صورت اعیانی وجود دارد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: بنیاد مسکن استان لرستان اولین بنیاد مسکن کشور بوده که پروژه های مسکن مهر خود را به اتمام رسانده است.