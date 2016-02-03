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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

بخشدار مرکزی شهرستان اهر:

سه باب ساختمان دهیاری در اهر به بهره برداری رسید

سه باب ساختمان دهیاری در اهر به بهره برداری رسید

اهر- بخشدار مرکزی شهرستان اهر گفت: ساختمان دهیاری روستاهای روسجان، یخفروزان، زندآباد با اعتبار ۱۸۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

کامل نصیری در حاشیه افتتاح ساختمان های دهیاری در روستاهای شهرستان اهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: دهه فجر بهترین زمان برای تبیین عملکردهای دولت است و در همین راستا و به مناسبت دهه فجر طرح ها و پروژه هایی در سطح شهر اهر و روستاها افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه در سومین روز از دهه مبارک فجر ساختمان دهیاری های روستای روسجان، یخفروزان، زندآباد به بهره برداری رسید، افزود: برای بهره برداری از سه باب ساختمان دهیاری بیش از ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان اهر در پایان با تاکید بر اینکه اعتبارات این پروژه ها ۸۰ درصد از منابع دولتی و ۲۰ درصد از طریق کمک های مردمی تامین شده است، خاطرنشان کرد: هر یک از ساختمان دهیاری در زمینی به مساحت ۶۵ مترمربع بنا شده که مجموع هر سه ساختمان نزدیک به ۲۰۰ متر مربع زربنا دارند.

کد مطلب 3041277

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