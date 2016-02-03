مهدی محبی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: فدراسیون ورزش های همگانی با استعلام از وزارت ورزش و پس از بررسی ماهیت این دو رشته فعالیت زومبا و بادی ریتم در اماکن ورزشی را غیرقانونی اعلام کرده است.

وی افزود: بر این اساس باشگاه های ورزشی کشور از جمله البرز مجاز به برپایی کلاس های آموزشی و تمرینی در این رشته و مرتبط با حرکات موزون را ندارند و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

محبی با بیان اینکه مربیگری در این دو رشته نیز فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است گفت: مدیران باشگاه هایی که رشته های ورزشی فدراسیون همگانی را کار می کنند مکلف به رعایت ضوابط اعلامی هستند و باید در رشته های مورد تایید به مردم خدمات دهند.

رییس هیئت ورزش های همگانی استان البرز در ادامه به بازرسی های صورت گرفته از سوی این هیئت و اداره اماکن از باشگاه های ورزشی اشاره کرد و گفت: فعالان ورزش می توانند شکایات خود از باشگاه ها در موضوعات مختلف را به این هیئت ورزشی و یا اداره اماکن ورزشی منتقل کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

وی با ابراز خرسندی از روند کاهشی تخلفات در باشگاه های ورزشی در سال جاری گفت: به مدد نظارت های صورت گرفته و همکاری مدیران باشگاه ها هم سیر اخذ مجوزها صعودی شده و هم فضای کاری باشگاه ها در رشته های مختلف ساماندهی شده است.

محبی در پایان افزود: هیئت ورزش های همگانی یکی از پر مخاطب ترین هیئت های ورزشی در البرز محسوب می شود و تلاش کرده است با برگزاری کلاس های آموزشی و تقویت بنیه علمی مربیان زمینه ارائه صحیح آموزش را در رشته های مختلف مهیا کند.