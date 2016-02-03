به گزارش خبرنگار مهر، مازیار فکری ارشاد منتقد در این نشست خبری که روز چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه برگزار شد، بیان کرد: فیلم سینمایی «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» یک درام معمایی پلیسی است که کمتر در سینمای ایران تجربه شده و سازندگان آن تلاش کردند که یک درام معمایی پلیسی را به مخاطب نشان دهند که شبیه آثار هالیوودی نیست و یک فیلم ایرانی با مؤلفه های معمایی پلیسی است که برای تماشاگران باورپذیر است.

وی افزود: یکی از محاسن فیلم این است که همه شخصیت ها ایرانی هستند و ما با یک پلیس ایرانی روبرو هستیم که همراه با واقعه داستان در زندگی معمول ما وجود دارد و ما می توانیم باورش کنیم، این در حالی است که طی سال های اخیر تمام تلاش خود را انجام داده که از سینمای هالیوود بهره برداری کرده و شخصیت هایی را وارد قصه کنیم که مطابقتی با شرایط اجتماعی ما ندارند.

سعید عصمتی تهیه‌کننده این اثر سینمایی نیز درباره پروسه ساخت و تولید فیلم اظهار کرد: برای ساخت این فیلم سینمایی یک سال و اندی زحمت کشیده شده البته ایده و طرح ابتدایی فیلم توسط من و علی علوی مطرح شد و قرار بود که در جشنواره قبلی حضور داشته باشد اما چون با مشکل پروانه ساخت مواجه شدیم این ماجرا کمی دیر اتفاق افتاد و ما بعد از حل مشکلات پروانه ساخت بود که فیلمنامه را به فرزاد موتمن دادیم و از ایشان خواستیم تا کارگردان کار باشند.

عصمتی افزود: پلیس فیلم ما نه تخیلی است و نه فضایی است بلکه پلیسی است که با هنجارهای نیروی انتظامی همراه است و دارای اعتقادی است که لازمه یک پلیس ایرانی است. این فیلم دنبال این بوده که آنچه می بینیم قابل قضاوت در شخصیت های اجتماعی زندگی ما نیست و نیاز هست تا ما شناخت ژرف‌تری از پیرامون خود داشته باشیم و زود قضاوت نکنیم.

این تهیه‌کننده در بخش دیگری از نشست خبری فیلم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات حاشیه‌ساز ژاله صامتی در برخی از رسانه‌ها مبنی بر تاخیر در پرداخت دستمزدها گفت: مطالبی که از خانم صامتی در برخی از رسانه ها نقل شد برگرفته از این موضوع است که چیزی از بازی کردن در این فیلم سینمایی با توجه به محتوای آن درک نکرده اند. من به خانم صامتی توصیه می کنم که یکبار بنشینند و این فیلم را ببینند که هدف از ساخت آن چه بوده است. بله، این درست است که پروژه قرار بود ۴۵ روزه به اتمام برسد اما به ۷۴ روز رسید. کمااینکه ما بر اساس پروژه ۴۵ روزه کار داشتیم تلورانس ۱۵ درصدی را برای افزایش هزینه ها برآورد کرده ایم اما وقتی پروژه به ۷۴ روز رسید و هزینه ها ۲ برابر شد باز هم ما هزینه ها را پذیرفتیم و حتی پیرامون این موضوع گزارش مکتوبی را به سازمان سینمایی بر اساس مستندات ارائه دادیم که بر مبنای آن ۹۷ درصد پروژه تسویه قبلی شده و ۳ درصد باقی نیز تا چند روز دیگر به طور کامل پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: من به کسی که در این پروژه یک چک پاس نشده ۷۰۰ تا یک‌میلیون تومانی از من داشته باشد، یک سکه بهار آزادی هدیه می دهم. به هر حال پرداخت قسط آخر دستمزد خانم صامتی به بعد از جشنواره موکول شد و قطعا نیز پرداخت خواهد شد اما بنده معتقدم که ایشان کار حرفه ای انجام ندادند و باز هم اذعان می کنم که بنده تهیه کننده ای هستم که تاکنون فیلم هایی بر اساس انتخابی مبتنی بر باورهای اجتماعی و دینی ساخته و مطمئن باشید نسبت به آنچه که انجام می دهم، متعهد هستم.

فرزاد موتمن کارگردان این اثر سینمایی نیز در ادامه نشست پیرامون نحوه حضور ژاله صامتی در این اثر گفت: من خوشحالم که ژاله صامتی را برای این فیلم انتخاب کردم چراکه همراه با سیامک صفری تشکیل دهنده زوج خوبی شدند که واقعا بازی قابل قبولی را به مخاطب ارائه دادند. البته این فیلم یک ویژگی دارد که این است که ما غیر از شخصیت سحر که تا آخر فیلم پنهان می ماند هیچ نوع شخصیت‌پردازی نداریم و باقی آدم ها بیشتر در حد تیپ معرفی می شوند که ما خیلی چیزی از زندگی خصوصی آنها نمی دانیم.

کارگردان این اثر سینمایی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان کرد: من هنوز فیلم را ندیدم و هیچ کس هم باور نمی کند که هنوز موفق به دیدن فیلمم نشده ام. متاسفانه به دلیل اینکه بعد از ساخت فیلم نتوانستیم سینمایی را برای نمایش شخصی فیلم اجاره کنیم، بنده از مدیر سینما فرهنگ خواهش کردم که ۱۰ دقیقه از فیلم را برایم نمایش دهد تا بخش هایی از آن را ببینم. به همین دلیل اگر اشکالات فنی را هم به کیفیت فنی تصویر و موارد دیگر بیان می کنید، ترجیح می دهم بعد از اکران فیلم در پردیس سینمایی ملت نسبت به آن اظهار نظر کنم.



تهیه کننده فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟» در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حضور فریبرز عرب‌نیا در این فیلم سینمایی توضیح داد: ما برای انتخاب جناب عرب‌نیا هزینه‌های لازم را پرداخت کردیم و بر این باوریم که وی فرد بسیار محترمی است که همراه با خانم ژاله صامتی حق و حقوقی دارند که باید پرداخت شود اما نکته مهم این است که در مصاحبه‌ها برخی اوقات ادبیاتی به کار می‌بریم که چندان حرفه‌ای نیست.



مازیار فکری‌ارشاد هم در پاسخ به صحبت‌های عصمتی بیان کرد: با صحبت‌هایی که مطرح شد گمان می‌کنم در حق خانم ژاله صامتی اجحافق شده زیرا به اعتقاد من می‌تواند نامزد دریافت سیمرغ هم باشد بنابراین لازم است از حق این هنرمند نیز به نحوی دفاع کنیم.

آناهیتا درگاهی، بهاران بنی‌احمدی، امیرحسین فتحی، محمدرضا غفاری و علیرضا ثانی‌فر افرادی بودند که در بخش های مختلفی از این نشست از حضور خود در این پروژه سینمایی ابراز خرسندی کردند.