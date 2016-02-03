لزوم تخصیص اعتبار ایمن سازی معابر برای تردد معلولان در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صدیقی راد پیش از ظهر امروز در همایش بررسی مسائل شهرسازی خوزستان با محوریت ایمن سازی معابر شهری برای عبور معلولان عنوان كرد: بحث ایمن سازی معابر ویژه معلولان، سال های بسیاری است كه مطرح شده و بسیاری از دستگاه های اجرایی استان نیز موظف به رعایت الزاماتی در این خصوص شده اند.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، كلیه وزارت خانه ها، ادارات و سازمان ها موظف هستند در طراحی، تولید، احداث ساختمان ها و معابر به نحوی عمل کنند كه امكان دسترسی برای معلولان وجود داشته باشد.

صدیق راد تصریح كرد: متاسفانه در این زمان تنها ۳۰ درصد الزامات قانونی مطرح شده در خوزستان رعایت شده است.

مدیر كل بهزیستی خوزستان با اشاره به لزوم اختصاص بودجه ای خاص در زمینه مناسب سازی معابر ویژه معلولان از سوی دستگاه های اجرایی گفت: شهرداری های استان نیز موظف اند تنها در صورت رعایت الزامات در این خصوص مجوز پروانه كار به ساختمان ها بدهند.

وی، برگزاری دوره های آموزشی در این خصوص را از جمله اقدامات انجام گرفته به منظور بهبود شرایط فعلی در استان برشمرد و عنوان كرد: تشكیل كمیته های استانی و شهرستانی و ابلاغ استانداری خوزستان به فرمانداران در زمینه پیگیری مصوبات كمیته ها را از جمله سایر اقدامات انجام گرفته در این زمینه محسوب می شود.