به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در دیدار با هیات اتریشی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به روابط دیرینه میان دو کشور اشاره کرد و گفت: پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها، ایران به دنبال حفظ روابط اقتصادی و برقراری مناسبات جدید و بلندمدت است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اتریش کشوری است که از ۳۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند است، افزود: حجم روابط تجاری ایران و اتریش طی سال ۲۰۱۴ میلادی به حداقل مقدار خود طی سال‌های گذشته رسید به طوری که آمار نشان می‌دهد که در این سال، میزان مبادلات تجاری دو کشور به ۲۱۸ میلیون دلار کاهش یافت.

وی تصریح کرد: تحریم نقش بسزایی در کاهش حجم مناسبات میان دو کشور داشته است و پس از توافقات اخیر و رفع کامل تحریم‌ها، انتظار می‌رود که مناسبات میان ایران و اتریش رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

خوانساری گفت: ظرفیت شکل‌گیری روابط میان دو کشور بالا است، چراکه ایران کشوری است که با بازار حدود ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه خود، ارتباط تنگاتنگی دارد و شرکت‌های اتریشی می‌توانند طی همکاری با بنگاه‌های ایرانی از این بازار گسترده استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به اهداف برنامه ششم توسعه که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و تقلیل نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد در آن پیش‌بینی شده است، گفت: براساس این برنامه توسعه، ایران برای تحقق اهداف اقتصادی خود نیاز به جذب ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد که شرکت‌های اتریشی می‌توانند سهم بسزایی در این زمینه داشته باشند.

خوانساری به سرمایه‌گذاری یک شرکت اتریشی فعال در حوزه تولید قطعات خودرو در ایران برای تولید مشترک گیربکس اتومات اشاره کرد و افزود: اتاق تهران به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی کشور، این آمادگی را دارد که در ترغیب و تشویق بخش خصوصی ایران برای توسعه روابط با اتریش گام‌های جدی بردارد.

همچنین «کریستین بوخمان»، وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت اشتایرمارک اتریش نیز با ابراز خرسندی از اینکه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در وین، پایتخت کشورش به سرانجام رسید، گفت: دوره پیش‌رو، به سود و نفع مردم هر دو کشور است و باید از این فرصت برای برقراری مناسبات جدید در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

وی، از میزبانی کشورش از رییس‌جمهور ایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: روابط دیرینه را اگر در کنار بسط مناسبات سیاسی و اقتصادی پیش رو قرار دهیم به این نتیجه سوق پیدا خواهیم کرد که چارچوب منسجمی برای گسترش همکاری‌ها ایجاد شده است.

به گفته بوخمان، پیش از این رئیس‌جمهور اتریش همراه با هیاتی به ایران سفر کرد و اکنون مقرر شده است، رئیس‌جمهور ایران در آینده نزدیک به اتریش سفر کند. این سفرها نه تنها بستری برای توسعه روابط سیاسی خواهد بود که تعمیق روابط سیاسی به پایه‌ای برای مراودات اقتصادی تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بسیار موفقی هیات اتریش را همراهی می‌کنند، افزود: اشتایر مارک یکی از ۹ ایالت اتریش است و جمعیت آن به ۱.۳ میلیون نفر می‌رسد. حال آنکه جمعیت اتریش در کل، حدود ۹ میلیون نفر برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: اشتایر مارک در میان سایر ایالت‌های اتریش از نظر نوآوری سرآمد است و این موقعیت به دلیل وجود یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی اتریش در این ایالت ایجاد شده است. فناوری محرک پرقدرتی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت اشتایر همچنین با اشاره به امکان‌پذیری برقراری ارتباطات فرهنگی میان ایران و اتریش، ابراز امیدواری کرد که گفت‌و‌گوهای اثربخشی میان فعالان اقتصادی دو طرف صورت گیرد. حضور تجار و فعالان اقتصادی ایران و اتریش در این گردهمایی نشان‌دهنده علاقه دو طرف نسبت به توسعه مناسبات اقتصادی و مراودات تجاری است.