شمخانی: افراط گرایی و تروریسم بزرگترین تهدید امنیتی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان صبح امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به رویکردهای اقتصادی کشور در شرایط پس از برجام بر گسترش تعاملات و همکاری های میان دو کشور تاکید کرد.

وی با ابراز نگرانی از افزایش پیچیدگی‌های تصنعی در بحران سوریه بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از روند سیاسی و تداوم گفتگوها برای دست یابی به راه حل سیاسی در سوریه تاکید کرد و افزود: اصرار برخی کشورها برای حضور گروه های تروریستی و تکفیری در روند مذاکرات شکل گیری چالشهای بنیادین در مسیر حل مسالمت آمیز بحران سوریه شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضرورت فاصله گرفتن برخی کشورها ی حامی جریانهای افراطی از رویکردهای گذشته و همراهی آنان بامسیر گفتگوهای سازنده را عاملی تاثیر گذار در تسهیل روند مذاکرات سیاسی عنوان کرد و اظهار داشت: تحقق خواست مردم سوریه برای تعیین سرنوشت و آینده خود و همچنین ایجاد شرایط بازگشت آوارگان مهمترین اولویتی است که باید در مسیر مذاکرات سیاسی مورد توجه قرار بگیرد.

دریابان شمخانی افراط گرایی و تروریسم را بزرگترین تهدید امنیتی جهان امروز دانست و با اشاره به ضرورت شکل گیری اراده جهانی برای مقابله واقعی با ریشه ها، حامیان وتامین کنندگان جریان تروریسم اظهار داشت: بزرگترین آفت در مبارزه با تروریسم، برخورد گزینشی با این پدیده شوم از سوی برخی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم است.

شمخانی اجرای برجام و رفع تحریم ها را مقطعی بسیار مهم در ایجاد و تقویت اعتماد میان ایران وکشورهای غربی غیر متخاصم عنوان کرد و افزود: علی رغم حسن نیت جمهوری اسلامی برای اجرای برجام و همچنین تلاش موثر برخی کشورهای اروپایی برای سرعت دادن به اجرای این برنامه، رفتار دوگانه و سراسر ابهام ایالات متحده آمریکا همچنان محل نگرانی جدی است.

وی خاطر نشان ساخت: تعامل سازنده ایران و کشورهای اروپایی در چارچوب تامین منافع مشترک با توجه به خطوط قرمز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعیین شده می تواند زمینه شکل گیری فصل جدیدی از همکاری های همه جانبه را فراهم کند.

وزیر امورخارجه آلمان نیز در این دیدار با ابراز امیدواری در خصوص گسترش روابط همه جانبه میان ایران وآلمان روابط تاریخی دوکشور را پشتوانه محکمی برای مناسبات جدید در فضای پس از برجام عنوان کرد و اظهار داشت: آلمان در رفع محدودیتهای اقتصادی برای همکاری با جمهوری اسلامی در شرایط پسا برجام پیشگام بوده است.

اشتاین مایر با اشاره به جایگاه و نقش برجسته منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت گسترش رایزنی ها و تلاش ها برای حل و فصل بحران تروریستی در منطقه تاکید کرد.