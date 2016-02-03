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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹

خانم مجری دهه ۶۰ از سال‌های انقلاب می‌گوید

خانم مجری دهه ۶۰ از سال‌های انقلاب می‌گوید

برنامه «تا همیشه» پنجشنبه ۱۵ بهمن با حضور شیده معاونی مجری برنامه های کودک دهه ۶۰ به سراغ ورق زدن نوستالژی های سال های پیروزی انقلاب اسلامی می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیتم کتابخانه ملی در برنامه «تا همیشه» این هفته حال و هوایی کاملا ویژه دارد و به مرور روزنامه‌های سال ۵۷ خواهد پرداخت.

آیتم شهدای برنامه نیز به خانواده ای می پردازد که پنج شهید از جمله یک نوجوان شهید انقلابی ۱۲ ساله و ۴ شهید دفاع مقدس را تقدیم انقلاب کرده است.

این مجموعه تلویزیونی سفری به دوران کودکی پدر و مادرهای امروز است. در این برنامه با پخش فیلم های سینمایی و عروسکی دهه‌ های ۵۰ و ۶۰، گزارش مردمی، حضور مجریان قدیمی،‌ وله، پلاتو و زیرنویس‌های مرتبط و نمایش نقاشی‌ به گذشته سفر خواهیم کرد. 

این برنامه پنجشنبه ۱۵ بهمن با حضور شیده معاونی مجری برنامه های کودک دهه ۶۰ با روزگار انقلاب خاطره بازی می کند.

برنامه ترکیبی «تا همیشه» به تهیه کنندگی و کارگردانی ماجد بازرگان و اجرای گیتی خامنه کاری است از گروه کودک و نوجوان شبکه دو که پنجشنبه از ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه دو می رود و بازپخش آن روز جمعه ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود.

کد مطلب 3041290
محیا رضایی کلانتری

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