لیست جبهه اعتدال و عقلانیت به صورت مستقل ارائه می شود

غلامرضا قلندریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جبهه اعتدال و عقلانیت برای مشهد لیست پنج تا هفت نفره در نظر دارد، افزود: این جبهه برای شهرستان ها نیز لیستی با اعضای بیشتر از لیست مشهد در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: جبهه اعتدال و عقلانیت با هیچ حزبی ائتلاف نداشته و لیست خود را به صورت مستقل برای انتخابات ارائه می کند.

سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت در خراسان رضوی تاکید کرد: برای بستن لیست خود از بین معتدلان دو جبهه اصلاحات و اصولگرا استفاده می کنیم.

وی اظهار کرد: كمیته انتخابات جبهه اعتدال و عقلانیت از چند ماه قبل طی جلسات متعدد با حضور كارشناسان، ‌ منشور و شاخص‌های مورد نظر را تبیین نموده و مصاحبه‌ با برخی از نامزدها را آغاز كرده است.

قلندریان اعتقاد راسخ به نظام و ولایت فقیه، ‌اعتدال‌گرایی در قول و فعل، ‌ مقبولیت و ساده زیستی، تدین و تقوی، ‌ كرامت و سلوك نفس، ‌ نظم و انضباط اداری، ‌ كارآمدی و تخصص، ‌ تجربه موفق كاری، ‌ توانایی در ارائه طرح‌های توسعه محلی و ملی، ‌ آشنایی كامل با مشكلات اداری و توان نظارت بر حسن اجرای قانون، نگاه كارشناسانه نسبت به مسائل اقتصادی خرد و كلان، ‌شجاعت و قدرت مقابله با مفاسد اقتصادی، شناخت كافی از مسائل فرهنگی، ‌ اقتصادی، ‌ سیاسی و اجتماعی از جمله شاخص‌های مورد تاكید جبهه اعتدال و عقلانیت برای انتخاب کاندیداها برشمرد.

وی ضمن تاكید بر همگرایی و وحدت همه فعالان در جریان اعتدال به منظور برگزاری انتخابات با شكوه و با حضور حداكثری و تكلیف مدارانه آحاد مردم تصریح کرد: لیست نهایی نامزدهای مد نظر جبهه اعتدال و عقلانیت پس از اتمام عملیات مصاحبه با كاندیداهای باقیمانده در مشهد و شهرستان‌ها در آینده نزدیك اعلام و رسانه‌ای می شود.

سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت در خراسان رضوی گفت: تلاش خواهیم كرد ضمن پرهیز از سهم‌خواهی و افتراق، نامزدهایی كه منطبق با معیارهای فوق هستند و از نظر كاركرد، ‌ تعهد و تخصص دارای عقبه تئوریك و اجرایی نیز هستند به مجلس راه یابند تا بتوانند منشا اثر باشند.