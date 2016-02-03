لیست جبهه اعتدال و عقلانیت به صورت مستقل ارائه می شود

غلامرضا قلندریان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جبهه اعتدال و عقلانیت برای مشهد لیست پنج تا هفت نفره در نظر دارد، افزود: این جبهه برای شهرستان ها نیز لیستی با اعضای بیشتر از لیست مشهد در نظر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: جبهه اعتدال و عقلانیت با هیچ حزبی ائتلاف نداشته و لیست خود را به صورت مستقل برای انتخابات ارائه می کند.
سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت در خراسان رضوی تاکید کرد: برای بستن لیست خود از بین معتدلان دو جبهه اصلاحات و اصولگرا استفاده می کنیم.
وی اظهار کرد: كمیته انتخابات جبهه اعتدال و عقلانیت از چند ماه قبل طی جلسات متعدد با حضور كارشناسان، منشور و شاخصهای مورد نظر را تبیین نموده و مصاحبه با برخی از نامزدها را آغاز كرده است.
قلندریان اعتقاد راسخ به نظام و ولایت فقیه، اعتدالگرایی در قول و فعل، مقبولیت و ساده زیستی، تدین و تقوی، كرامت و سلوك نفس، نظم و انضباط اداری، كارآمدی و تخصص، تجربه موفق كاری، توانایی در ارائه طرحهای توسعه محلی و ملی، آشنایی كامل با مشكلات اداری و توان نظارت بر حسن اجرای قانون، نگاه كارشناسانه نسبت به مسائل اقتصادی خرد و كلان، شجاعت و قدرت مقابله با مفاسد اقتصادی، شناخت كافی از مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله شاخصهای مورد تاكید جبهه اعتدال و عقلانیت برای انتخاب کاندیداها برشمرد.
وی ضمن تاكید بر همگرایی و وحدت همه فعالان در جریان اعتدال به منظور برگزاری انتخابات با شكوه و با حضور حداكثری و تكلیف مدارانه آحاد مردم تصریح کرد: لیست نهایی نامزدهای مد نظر جبهه اعتدال و عقلانیت پس از اتمام عملیات مصاحبه با كاندیداهای باقیمانده در مشهد و شهرستانها در آینده نزدیك اعلام و رسانهای می شود.
سخنگوی جبهه اعتدال و عقلانیت در خراسان رضوی گفت: تلاش خواهیم كرد ضمن پرهیز از سهمخواهی و افتراق، نامزدهایی كه منطبق با معیارهای فوق هستند و از نظر كاركرد، تعهد و تخصص دارای عقبه تئوریك و اجرایی نیز هستند به مجلس راه یابند تا بتوانند منشا اثر باشند.
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