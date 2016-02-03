مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیشیابی هواشناسی بیانگر نفوذ توده هوای سرد به سواحل کشور و گذر موج تراز میانی جو از کشور است. بر این اساس امروز در استان های ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز و به صورت پراکنده در شمال شرق کشور ابرناکی و بارش باران و برف گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

احد وظیفه ادامه داد: با فعالیت شاخه جنوبی این موج، بعد از ظهر امروز در نیمه جنوبی کشور، دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی و روز پنجشنبه در برخی مناطق شرق وجنوب شرق کشور افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی می شود. این سامانه بعدازظهر روز پنج شنبه از مرزهای شرقی کشورخارج می شود. امروز دماي هوا بین 6 تا 10 درجه در سواحل دریای خزر و شمال شرق کاهش می یابد. بعدازظهر امروز و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید در برخی مناطق سبب گرد و خاك و کاهش دید افقی خواهد شد.

وی تاکید کرد: امروز دریای خزر و خلیج فارس و پنج شنبه خلیج فارس، تنگه هرمز مواج خواهد بود. روز جمعه در غالب مناطق کشور جو پایدار بوده که سبب افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی می شود. طی روز جمعه دمای هوا افزایش یافته، که افزایش دما در سواحل دریای خزر محسوس خواهد بود. همچنین در برخی مناطق استانهای گیلان و اردبیل وزش باد شدید جنوبی رخ خواهد داد.