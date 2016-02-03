طرح آبرسانی به ۱۲ روستای بخش سرفیروز آباد کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه و همزمان با دهه مبارک فجر طرح آبرسانی به ۱۲ روستای بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این پروژه فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه، سرهنگ منصور فتاحی مسئول بسیج سازندگی استان و چند تن دیگر از مسئولان استانی حضور داشتند.

مدیر عامل آبفار استان کرمانشاه در این مراسم، اظهار داشت: با توجه به تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری، خدمات رسانی و محرومیت زدایی به ویژه در روستاها اولویت برنامه های دستگاه های اجرایی خواهد بود.

ایرج شهبازی افزود: با همکاری بسبج سازندگی استان اعتباراتی بالغ بر بیش از ۲ میلیارد تومان در راستای آبرسانی به روستاهای بخش سرفیروزآباد تخصیص داده شد که ۳۷۵ میلیون تومان آن توسط آبفای روستایی تامین شد.

وی با بیان اینکه نیروهای فعال بسیجی در فرآیند تسریع پروژه ها مشارکت خوبی دارند، اظهار داشت: امیدواریم در آینده شاهد افتتاح و بهره برداری از عملیات آبرسانی به سایر مناطق روستایی استان نیز باشیم.

گفتنی است، افتتاح خانه های نیازمند و همچنین احداث دیوار مهربانی از دیگر برنامه هایی بود که توسط مسئولان در بخش سرفیروز آباد کرمانشاه اجرا شد.