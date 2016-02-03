به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی بهرامی درباره توجیه تولید گندم در کشور و در پاسخ به برخی اظهار نظرها مبنی بر اقتصادی نبودن تولید گندم و توجیه نداشتن تولید این محصول به لحاظ مصرف زیاد آب، اظهار کرد: با توجه به اینکه قوت غالب مردم ما در کشور از گندم بدست می آید و عدم تولید آن در حد خودکفایی تاثیر گذاری قابل توجهی بر شرایط سیاسی،اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد داشت به همین دلیل خودکفایی در تولید گندم کاملا اقدامی هوشمندانه بوده و باید تولید این محصول استراتژیک را در تا حد خوکفایی داشته باشیم.

به گفته وی، البته با توجه به ضایعات نان های تولیدی همزمان با تلاش برای خودکفایی باید برای ارتقاء کیفیت نانهای تولیدی و جلوگیری از ضایعات هم اقدامات جدی صورت گیرد.

وی افزود: به تولید بسیاری از محصولات از دیدگاه صرفه اقتصادی نباید نگاه کرد زیرا برخی از محصولات مانند گندم یک محصول استراتژیک در کشور بوده و با ایجاد کوچک ترین مشکلی، آسیب های فرهنگی و اجتماعی جدی را موجب می شوند.

به گفته بهرامی، در کشور ما اهمیت گندم حتی از برنج نیز بالاتر بوده و تولید این محصول در کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است.

دبیر ستاد توسعه فناوری­ های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی درباره توجه به خشکسالی و کم آبی در کشور و اقتصادی بودن تولید گندم گفت: با به کارگیری روش های به زراعی، انتخاب بذرهای مقاوم به کم آبی و مواردی از این قبیل می توان تولید اقتصادی گندم را در کشور اجرایی کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی کشور در حد نیاز عمومی به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات گندم ندارد که خبر بسیار خوبی است.