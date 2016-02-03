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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

منصور قنبرزاده:

کناره‌گیری از آسیا ارزش زیربار نرفتن یاوه‌گویی عربستان را دارد

کناره‌گیری از آسیا ارزش زیربار نرفتن یاوه‌گویی عربستان را دارد

مدیرعامل باشگاه نفت تهران گفت: حتی اگر ما از لیگ قهرمانان آسیا کناره گیری کنیم بهتر است که زیر بار یاوه گویی های عربستانی ها برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده با اشاره به کارشکنی عربستانی ها و احتمال کناره گیری تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: متاسفانه فدراسیون فوتبال عرستان سیاست را در ورزش دخیل کرده است. آنها سابقه این کار را دارند و فصل قبل هم برای تیم نفت حاشیه های زیادی را ایجاد کردند.

وی افزود: طبق قوانین فیفا کشورهایی که مسائل سیاسی را دخیل کنند پذیرفته نیست و فدراسیون فوتبال ایران باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کند.

قنبرزاده در مورد جرایمی که برای فوتبال ایران در نظر گرفته خواهد شد گفت: جرایمی که اعلام شده است مربوط به زمان عادی کناره گیری است. الان شرایط فرق می کند و عربستانی ها حرف غیرمنطقی می زنند.

مدیرعامل باشگاه نفت افزود: کشورهای عربی دارند به کشور ما یک موضوع را تحمیل می کنند و اعتقاد ما این است که عزت و شرافت ایرانی ارزش ایران را دارد که از این دوره از مسابقات کنار برویم. به نظرم ارزش این را دارد که ما زیر بار یاوه گویی های آل سعود نرویم و از مسابقات کناره گیری کنیم.

کد مطلب 3041299

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