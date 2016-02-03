به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده با اشاره به کارشکنی عربستانی ها و احتمال کناره گیری تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و گفت: متاسفانه فدراسیون فوتبال عرستان سیاست را در ورزش دخیل کرده است. آنها سابقه این کار را دارند و فصل قبل هم برای تیم نفت حاشیه های زیادی را ایجاد کردند.

وی افزود: طبق قوانین فیفا کشورهایی که مسائل سیاسی را دخیل کنند پذیرفته نیست و فدراسیون فوتبال ایران باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کند.

قنبرزاده در مورد جرایمی که برای فوتبال ایران در نظر گرفته خواهد شد گفت: جرایمی که اعلام شده است مربوط به زمان عادی کناره گیری است. الان شرایط فرق می کند و عربستانی ها حرف غیرمنطقی می زنند.

مدیرعامل باشگاه نفت افزود: کشورهای عربی دارند به کشور ما یک موضوع را تحمیل می کنند و اعتقاد ما این است که عزت و شرافت ایرانی ارزش ایران را دارد که از این دوره از مسابقات کنار برویم. به نظرم ارزش این را دارد که ما زیر بار یاوه گویی های آل سعود نرویم و از مسابقات کناره گیری کنیم.