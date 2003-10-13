اولويت فعاليتهاي دانشجويي، امور فرهنگي است

وي امروز در جمع خبرنگاران افزود: قطعا اولويت فعاليتهاي دانشجويي با امور سياسي نيست و امور فرهنگي بايد دراولويت قرار گيرند.

حيدري تاكيد كرد: اگر فكري درباره مسائل فرهنگي در دانشگاهها نشود تبعات آن جبران ناپذير خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: حركتهاي دانشجويي بايد اصول سياسي ما را مشخص كنند و احزاب حق تعيين حد و مرز فعاليت دانشجويي را ندارد.

عضو شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران تصريح كرد: دكتر توفيقي وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري بايد هر چه سريعتر موضع خود را درباره بحث خصوصي سازي دانشگاهها اعلام كند.

وي درادامه درباره راههاي افزايش حضور مردم در صحنه انتخابات گفت: درمقام حركت دانشجويي بهترين راهكار براي كوتاه مدت حفظ وحدت احزاب و گروههاي سياسي داخلي نظام است.

حيدري اضافه كرد: هر وقت دلگرمي و اطمينان از سوي احزاب به مردم داده شده ، حضور آنان پررنگ بوده است.

وي بحران كارآمدي نظام را بزرگترين بحران موجود دانست و گفت: عدم حضور مردم در انتخابات قبلي اين بود كه مردم احساس كردند نظام كارآمدي خود را از دست داده است بحران امروزما بحران كارآمدي نظام است كه بايد روي اين مساله كاركرد.

دبير شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران افزود: براي حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات بايد جنجالهاي بي مورد و سياسي راكنار بگذاريم تا مردم بيشتر از اين دلسرد نشوند. همچنين بايد نهادهاي اجرايي ونظارتي آزادانه بدون هيچ گونه فشاري وظايف خود را به انجام برسانند.

حيدري تاكيد كرد: بسيج دانشجويي در انتخابات از هيچ ليست و گروهي حمايت نمي كند و ملاك براي ما تنها انتخاب اصلح مي باشد.

وي اضافه كرد: كساني كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تاييد مي شوند از نظر ما محترم هستند اما بايد راهكارهايي را كه ارايه مي كنند صورت عملي به آن بدهند و انتظار ما از شوراي نگهبان اين است كه در بررسي سوابق افراد بحث توانايي هاي اجرايي آنان را نيز مد نظر قرار دهند.

درمجموع موضع ما همان مقام معظم رهبري است كه حضور مردم مهمتر از نتيجه انتخابات است.

حيدري درباره حضور برخي از نيروهاي نظامي درعرصه رقابت هاي انتخاباتي گفت: نيروهاي نظامي ، تنها كاركرد نظامي ندارند وظيفه آنان حمايت از دستاوردهاي نظام است و اگراحساس كنند درمقام نمايندگي مجلس مي توانند براي رسيدن به اهداف نظام فعاليت كنند حضور آنان ثمربخش خواهد بود.

وي ادامه داد: براساس قانون انتخابات شركت همه انتخابات آزاد است اما بر اساس قانون بايد استعفاي خود را از مشاغل در اختيارشان اعلام كنند و حتي حضور نيروهاي نظامي وفادار به نظام و رهبري درمجلس، درآينده آن بسيار مهم و تاثيرگذار خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: انتظار نسل جديد و سوم از مجلس هفتم همان انتظارات نسلهاي قبلي يعني همان اصل تحقق عدالت اجتماعي است اين عدالت اجتماعي است كه مي تواند ما را از بحرانهاي موجود رها كند.

وي در پايان با اشاره به سالروز 13 آبان روز مبارزه با استكبار جهاني و تقارن آن با 9 آبان زمان تعيين شده از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پذيرش پروتكل الحاقي خواستار حضور گسترده تر دانشجويان و مردم درمراسم اين روز با شعار استكبارستيزي شد.