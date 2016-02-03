برخی مدیران میانی و استانی اعتقادی به احیای دریاچه ارومیه ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری در بیست و یکمین جلسه هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه روز به روز به انجام تعهداتمان امیدوارتر می شویم اعلام کرد: مدیران دولتی که به مصوبات هیات دولت در رابطه با برنامه های نجات دریاچه ارومیه اعتقادی ندارند حق حضور در مدیریت های استانی نداشته و از آنجا که آحاد مقامات عالی کشور از مقام معظم رهبری تا ریاست محترم جمهوری و یکایک اعضای کارگروه ستاد احیا متشکل از وزرا، به احیای دریاچه تاکید دارند هنوز شاهدیم برخی مدیریتهای میانی و استانی در راستای مصوبات هیات دولت گام بر نمی دارند.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: در دوران پساتحریم ضمن تلاش برای رسیدن به استانداردهای بین المللی مدیریت، بر آنیم که اقدامات اجرایی با فناوری های نو انجام شود و انتقال آب ها در حوضه دریاچه ارومیه توسط لوله که هم اینک در کشور در حال تولید است صورت خواهد پذیرفت.

مسعود تجریشی رئیس علمی کارگروه این ستاد نیز در حاشیه این جلسه اعلام کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی اجرای این طرح عظیم ملی برای ما مهم است و استانداران حوضه به عنوان روسای این کمیته در هر استان با جدیت و اهمیت کافی به این موضوع به عنوان بازوهای موثر در خدمت برنامه های نجات دریاچه ارومیه هستند که جای قدردانی دارد.

تجریشی در بخش دیگری مصوبات در حال اجرای این طرح را محصول بررسی های علمی و فنی در کارگروه های تخصصی اعلام کرد و خاطرنشان کرد: ما هنوز هم به پیشنهادات واصله حساس هستیم و آن را در کمیته های مربوطه به بحث و بررسی می گذاریم و چنانچه مورد تاکید کمیته های علمی قرار گیرد در کارگروه مطرح و تصمیم گیری های لازم صورت خواهد پذیرفت.

وی همچنین در مورد صرفه جویی ۴۰ درصدی آب کشاورزی که از برنامه های مهم تامین آب برای دریاچه است، گفت: از همکاری دانشگاه های منطقه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بهره مند خواهیم شد. گفتنی است هم اکنون اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه به عنوان گروه های نظارت و پایش طرح هایی که توسط دستگاه های اجرایی در منطقه صورت می گیرد مشغول به کار هستند.

بیست و یکمین جلسه‌ هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حالی برگزار شد که خبر از آبگیری سد سیلوه در آینده نزدیک داده شد.