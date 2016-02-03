سید خالق سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بزرگداشت ایامالله دهه فجر اظهار داشت: برنامههای ما در طول ایامالله دهه فجر در بخشهای مختلف برنامه فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و افتتاح پروژهها در حوزه شهرستان بهشهر و در شهر و روستا است که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری میرسد.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای مختلف ایامالله دهه فجر در شهر و روستا و با حضور مردم برگزار میشود، گفت: انقلاب متعلق به مردم است و این انقلاب بدون حضور مردم معنا و مفهوم پیدا نمیکرد و همه باید بدانند زمینه برای حضور مردم بهعنوان پشتوانه اصلی انقلاب باید فراهم باشد.
فرماندار بهشهر ادامه داد: در دومین روز از دهه فجر، با حضور علیرضا یونسی معاون سیاسی- امنیتی استاندار مازندران پنج پروژه خدماتی شهری (ساختمان شماره ۳ آتشنشانی شهرداری بهشهر، موزاییکسازی و ...) پمپبنزین بخش خصوصی و بهسازی محیط روستای گرجیمحله بهشهر بااعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که افتتاح این پروژهها منشاء خدمات ارزنده در حوزه شهری و روستایی خواهد بود.
سجادی با اشاره به طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی قابلافتتاح این ایام خاطرنشان کرد: ۲۵ طرح و پروژه عمرانی و زیربنایی و خدماتی بااعتباری بالغبر ۲۷۰ میلیارد ریال در شهرستان بهشهر به بهرهبرداری میرسد و کلنگ زنی میشود.
وی گفت: از عمده پروژههای این ایام میتوان به تقویت برق، راه روستایی، افتتاح زیرگذر سازو، بهرهبرداری از مجتمع آبرسانی زاغمرز، جاده بین مزارع، مسکن مددجویان، افتتاح پمپبنزین بخش خصوصی و بهسازی محیط روستای گرجیمحله، افتتاح ساختمان شماره ۳ آتشنشانی شهرداری بهشهر، کارگاه موزاییکسازی و... اشاره کرد.
این مسئول افزود: برگزاری جشنهای انقلاب، دیدار با امامجمعه بهشهر، غبارروبی گلزار شده و دیدار با خانواده شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا، جنگهای شادی در مدارس، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، نشستهای بصیرتی و... ازجمله برنامههای فرهنگی و اجتماعی این ایام است.
سجادی در ادامه با تأکید بر حضور حماسی و باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، رفراندومی است که از پشتوانه مردمی برخوردار است و به همین دلیل مسئولین باید برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رفراندوم تلاش کنند و هرکسی در این راه کارشکنی کند و به هر نحوی مانع یگانگی، اتحاد و یکرنگی ملت شود قطعاً بهنظام خیانت کرده است.
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