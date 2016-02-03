به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین عزیزی خادم در پایان نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: طبق مصوبه هیات رئیسه قرار شد کفاشیان به کارش ادامه بدهد. این بحث در مجمع هم مطرح شده بود. البته باید روند دموکراتیک خوبی در پیش بگیریم.

وی درباره تصمیم فدراسیون فوتبال عربستان و درخواست برای بازی با تیم‌های ایرانی در کشور بی‌طرف، تاکید کرد: ما دنبال سیاست جمع گرایانه و حفظ جایگاه ملی در فضای آرام هستیم که اگر این مسئله صورت نگیرد باید از راه دیپلماسی به آن ورود کنیم. اگر دیپلماسی نشد، باید به صورت غیر رسمی که به علی کفاشیان و AFC بر می‌گردد اقدام کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که فضای دوستی ایجاد کنیم ولی عربستان کاری کرده که فضای دوستی فوتبال خدشه دار شود. باید رفتارهای ما مبتنی بر واقعیت باشد و در فضای جوزدگی قرار نگیریم زیرا این باعث ایجاد هیجان می‌شود و تصمیمی که با هیجان گرفته شود، درست نیست.

عزیزی خادم با بیان اینکه دنبال ایجاد کارگروهی هستیم تا با تعامل، یک تصمیم جمعی بگیریم، ادامه داد: ایران قطعا در کشور دیگری مسابقه نمی‌دهد و ما باید برای حفظ حقوق ملی و حقوق باشگاه هایمان تلاش کنیم. اصل لابی و چانه زنی در فوتبال فعلا از اصول اولیه و محکم است. دوباره باید یک تیم مذاکره خوبی ایجاد کنیم و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها موفق عمل کنیم.