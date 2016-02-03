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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

دانشگاهیان با آرمان‌های امام (ره) تجدید میثاق کردند

دانشگاهیان با آرمان‌های امام (ره) تجدید میثاق کردند

جامعه دانشگاهی کشور به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مسئولان وزارت علوم، معاونان، مدیران كل و جمعی از روسای دانشگاه‌ها و كاركنان ستادی با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام رفیع حضرت امام راحل ادای احترام کرده و بر تجدید بیعت خود با مقام معظم رهبری تاکید کردند.

همچنین در پایان این مراسم، میثاق نامه دانشگاهیان کشور قرائت شد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، دانشگاهیان کشور با حضور در جوار مرقد شریف حضرت امام خمینی (ره)، با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و نسبت به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله) اعلام وفاداری می کنند.

دانشگاهیان ایران اسلامی، با تبریک سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در این ایام باشکوه که یادآور روزهای بزرگی از تاریخ زرین انقلاب اسلامی است، به روح بلند و ملکوتی امام راحل رحمه‌الله علیه و شهیدان همیشه حاضر انقلاب، به‌ویژه استادان و دانشجویان شهید درود می‌فرستند.

دهه فجر یادآور خیزش عظیم ملتی است که از ظلم و وابستگی و تبعیض به ستوه آمده و با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و رهبری حضرت امام خمینی (ره)، بساط مستکبران را از این کشور برچید و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای  ملت ایران به ارمغان آورد و آنان را از وابستگی سیاسی به شرق و غرب نجات داد.

به شکرانه و پاسداشت این موهبت عظیم، در پیشگاه خداوند یکتا پیمان می‌بندیم:

۱. با گسترش و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تربیت متخصصان متعهد در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، قوام‌بخش شجره طیبه انقلاب اسلامی باشیم و تمام ‌همت، دانش و مهارت خود را برای اعتلای علمی و فناوری کشور به‌کارگیریم.

۲. ما دانشگاهیان بر این باوریم که اعتلای علمی، پژوهشی و فناوری موجب اقتدار میهن عزیزمان می شود. بی تردید قوام و استمرار این خیزش علمی نیز به التزام برنامه‌ریزان و مجریان به رهنمودهای داهیانه رهبر فرزانه وابسته است. استمرار رشد علمی و فناوری کشور و اجرای منویات و سیاست‌های ایشان در حوزه‌های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، ضرورت استقرار و استمرار اقتصاد مقاومتی و استفاده از فرصت ایجاد شده در توافق هسته‌ای و اجرای برجام نیز با اتکا به توان پژوهشگران و متخصصان داخلی و حمایت همه‌جانبه از دانشگاهیان میسر است.

۳.  ما دانشگاهیان، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، با تاسی به رهنمودهای امام راحل و تاکید مقام معظم رهبری برای همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت، همه‌ افراد و گروه‌ها را به حفظ امید و تقویت وحدت، انسجام ملی و به ویژه حضور و مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات دعوت می‌کنیم و متعهد می‌شویم که همه ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای خود را برای تحکیم همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت و برگزاری با شکوه این رویداد بزرگ تاریخی کشور به‌کارگیریم.

۴. ما دانشگاهیان با اعلام مراتب تقدیر و حمایت خود از تلاش‌های دیپلماتیک و درخور تحسین دولت تدبیر و امید در مسیر تحقق فرهنگ گفت و گو در عرصه بین المللی، توافق جامع هسته‌ای، لغو تحریم‌های ظالمانه و تلاش برای احقاق حقوق حقه ملت ایران؛ خود را مکلف می‌دانیم برای بهره‌گیری مناسب تر از این فرصت، ادامه اقتدار و جهاد علمی، بهبود فضای اقتصادی و اجتماعی و تسریع در روند رشد همه‌جانبه کشور، بیش از پیش دولت را یاری رسانیم.

۵. ما دانشگاهیان، با اعتقاد به حقانیت دین مبین و اتکاء به آموزه‌های الهی نبی گرامی، پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص) حمایت خود را از مظلومان و مستضعفان عالم به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن که در معرض خشونت سازمان‌یافته قرار گرفته و به نام اسلام، هدف تروریسم بین المللی هستند اعلام می کنیم و التزام و اهتمام همه‌جانبه خود را برای ترویج و معرفی اسلام ناب و دفاع از وحدت پیروان مذاهب اسلامی به کار خواهیم بست و ضمن اعلام انزجار خود از اقدامات و تحرکات تفرقه‌انگیز بدخواهان؛ همه دانشگاهیان و پژوهشگران مشتاق مجد و عظمت امت اسلامی در سایر کشورها را به هوشیاری، وحدت و الهام از امت بصیر و آگاه ایران اسلامی، در مواجهه با توطئه‌های استکباری دعوت می‌کنیم.

۶. ما دانشگاهیان در سی و هفتمین سالروز فجر انقلاب اسلامی، ضمن دعوت از استادان گرامی، دانشجویان و کارکنان کوشای دانشگاه‌ها و خانواده‌های محترم آنان به شرکت پرشور در جشن و راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوّم بهمن، همواره یاد حضرت امام راحل و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم؛ و از ذات اقدس الهی می‌خواهیم که ما را در زمره خادمان به اسلام و انقلاب اسلامی قرار دهد و توفیق پاسداری شایسته از دستاوردهای این انقلاب الهی را به ما عنایت فرماید.

کد مطلب 3041311

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