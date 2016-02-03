به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مسئولان وزارت علوم، معاونان، مدیران كل و جمعی از روسای دانشگاه‌ها و كاركنان ستادی با نثار تاج گل و قرائت فاتحه به مقام رفیع حضرت امام راحل ادای احترام کرده و بر تجدید بیعت خود با مقام معظم رهبری تاکید کردند.

همچنین در پایان این مراسم، میثاق نامه دانشگاهیان کشور قرائت شد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

در آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، دانشگاهیان کشور با حضور در جوار مرقد شریف حضرت امام خمینی (ره)، با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و نسبت به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله) اعلام وفاداری می کنند.

دانشگاهیان ایران اسلامی، با تبریک سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در این ایام باشکوه که یادآور روزهای بزرگی از تاریخ زرین انقلاب اسلامی است، به روح بلند و ملکوتی امام راحل رحمه‌الله علیه و شهیدان همیشه حاضر انقلاب، به‌ویژه استادان و دانشجویان شهید درود می‌فرستند.

دهه فجر یادآور خیزش عظیم ملتی است که از ظلم و وابستگی و تبعیض به ستوه آمده و با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و رهبری حضرت امام خمینی (ره)، بساط مستکبران را از این کشور برچید و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای ملت ایران به ارمغان آورد و آنان را از وابستگی سیاسی به شرق و غرب نجات داد.

به شکرانه و پاسداشت این موهبت عظیم، در پیشگاه خداوند یکتا پیمان می‌بندیم:

۱. با گسترش و تعمیق فعالیت‌های علمی و پژوهشی و تربیت متخصصان متعهد در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، قوام‌بخش شجره طیبه انقلاب اسلامی باشیم و تمام ‌همت، دانش و مهارت خود را برای اعتلای علمی و فناوری کشور به‌کارگیریم.

۲. ما دانشگاهیان بر این باوریم که اعتلای علمی، پژوهشی و فناوری موجب اقتدار میهن عزیزمان می شود. بی تردید قوام و استمرار این خیزش علمی نیز به التزام برنامه‌ریزان و مجریان به رهنمودهای داهیانه رهبر فرزانه وابسته است. استمرار رشد علمی و فناوری کشور و اجرای منویات و سیاست‌های ایشان در حوزه‌های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، ضرورت استقرار و استمرار اقتصاد مقاومتی و استفاده از فرصت ایجاد شده در توافق هسته‌ای و اجرای برجام نیز با اتکا به توان پژوهشگران و متخصصان داخلی و حمایت همه‌جانبه از دانشگاهیان میسر است.

۳. ما دانشگاهیان، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، با تاسی به رهنمودهای امام راحل و تاکید مقام معظم رهبری برای همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت، همه‌ افراد و گروه‌ها را به حفظ امید و تقویت وحدت، انسجام ملی و به ویژه حضور و مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات دعوت می‌کنیم و متعهد می‌شویم که همه ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای خود را برای تحکیم همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت و برگزاری با شکوه این رویداد بزرگ تاریخی کشور به‌کارگیریم.

۴. ما دانشگاهیان با اعلام مراتب تقدیر و حمایت خود از تلاش‌های دیپلماتیک و درخور تحسین دولت تدبیر و امید در مسیر تحقق فرهنگ گفت و گو در عرصه بین المللی، توافق جامع هسته‌ای، لغو تحریم‌های ظالمانه و تلاش برای احقاق حقوق حقه ملت ایران؛ خود را مکلف می‌دانیم برای بهره‌گیری مناسب تر از این فرصت، ادامه اقتدار و جهاد علمی، بهبود فضای اقتصادی و اجتماعی و تسریع در روند رشد همه‌جانبه کشور، بیش از پیش دولت را یاری رسانیم.

۵. ما دانشگاهیان، با اعتقاد به حقانیت دین مبین و اتکاء به آموزه‌های الهی نبی گرامی، پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی(ص) حمایت خود را از مظلومان و مستضعفان عالم به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین، سوریه، عراق و یمن که در معرض خشونت سازمان‌یافته قرار گرفته و به نام اسلام، هدف تروریسم بین المللی هستند اعلام می کنیم و التزام و اهتمام همه‌جانبه خود را برای ترویج و معرفی اسلام ناب و دفاع از وحدت پیروان مذاهب اسلامی به کار خواهیم بست و ضمن اعلام انزجار خود از اقدامات و تحرکات تفرقه‌انگیز بدخواهان؛ همه دانشگاهیان و پژوهشگران مشتاق مجد و عظمت امت اسلامی در سایر کشورها را به هوشیاری، وحدت و الهام از امت بصیر و آگاه ایران اسلامی، در مواجهه با توطئه‌های استکباری دعوت می‌کنیم.

۶. ما دانشگاهیان در سی و هفتمین سالروز فجر انقلاب اسلامی، ضمن دعوت از استادان گرامی، دانشجویان و کارکنان کوشای دانشگاه‌ها و خانواده‌های محترم آنان به شرکت پرشور در جشن و راهپیمایی یوم‌الله بیست و دوّم بهمن، همواره یاد حضرت امام راحل و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم؛ و از ذات اقدس الهی می‌خواهیم که ما را در زمره خادمان به اسلام و انقلاب اسلامی قرار دهد و توفیق پاسداری شایسته از دستاوردهای این انقلاب الهی را به ما عنایت فرماید.