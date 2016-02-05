اسامی داوران دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته نوزدهم از پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از روز چهارشنبه با دیدار تیم های نفت تهران و ملوان بندرانزلی آغاز شد که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رسیدند. این مسابقات روز یکشنبه با برگزاری هفت دیدار دیگر به پایان خواهد رسید.

برنامه این مسابقات و اسامی داوران قضاوت کننده بازیها به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۸ بهمن

* ذوب آهن – پرسپولیس - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داوران: اشکان خورشیدی - حسن ظهیری - تورج عیوض محمدی - سیدرضا مهدوی

ناظر داوری: جواد تقی پور

* سیاه جامگان - گسترش فولاد تبریز - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه ثامن مشهد

داوران: محمدحسین زاهدیفر - محمدرضا امینی - محمد راهی - رضا تارخ

ناظر داوری: سعید بطحایی

* تراکتورسازی تبریز- پدیده خراسان - ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

داوران: سیدحسین زرگر- آرمان اسعدی- علی دودانگه- یاسر همرنگ

ناظر داوری: حسین نجاتی

* سایپا - استقلال خوزستان - ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

داوران: رضا کرمانشاهی- سعید زارع- حمید سبحانی- مهدی مرجانزاده

ناظر داوری: بهرام مهرپیما

* فولاد خوزستان- سپاهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه غدیر اهواز

داوران: تورج حق وردی - علی میرزابیگی- فرهاد مروجی- سعید رحیمی مقدم

ناظر داوری: حسن کامرانی فر

* صبای قم - راه آهن - ساعت ۱۵- ورزشگاه یادگار امام قم

داوران: محمدرضا فغانی- سجاد طوری- امیررضا آشور ماهانی- امید سعیدفر

ناظر داوری: ایرج نظری

* استقلال تهران - استقلال اهواز - ساعت ۱۷- ورزشگاه آزادی تهران

داوران: موعود بنیادفر- مهدی الوندی- اسد حاج محمد- رضا عادل

ناظر داوری: حسین عسگری.