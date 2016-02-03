لزوم برخورد با منتشرکنندگان تصاویر کلاس درس دانشگاه الزهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص حواشی مسئله دانشگاه الزهرا(س) گفت: آنچه در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شده یک واحد درسی بوده است که در همه دانشگاه ها به خصوص در رشته های هنر برگزار می شود.

وی افزود: البته همگان باید دقت کنند که ضوابط ایمنی در زمینه عدم انتشار تصاویر مربوط به آن را رعایت کنند و اگر کسی یا جایی خلاف ضوابط عمل شود باید با آن برخورد کرد.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این نوع از کلاس های درس به اقتضای رشته تشکیل می شود و دانشجو در این دروس باید کار عملی ارائه دهد و این دیگر نیازمند بحثی نبوده است که درباره آن حاشیه سازی شود.

مخبر دزفولی تاکید کرد: اگر تخلفی هم صورت می گیرد باید با متخلفان این امر برخورد قاطع صورت گیرد که به صورت غیرقانونی تصاویر این نوع کلاس درسی را منتشر کرده اند.

وی افزود: این موضوع در همه کلاس های هنری در تمام دانشگاه ها رایج است و لذا مسئولان آموزش عالی به ویژه دانشگاه ها باید تلاش کنند که طبق ضوابط سرفصل های آموزشی، دانشجویان و اساتید در رشته های هنر و طراحی لباس کار خود را انجام دهند.

مخبر دزفولی تاکید کرد: ضرورت دارد دقت بیشتری درخصوص ایمنی حریم برگزاری اینگونه جلسات دانشجویی لحاظ شود و مسئولان دانشگاه ها حداکثر تلاش خود را برای رعایت ضوابط و قواعد به کار گیرند و در موارد تخلف با قاطعیت برخورد داشته باشند تا از حقوق دانشجویان و دانشگاهیان صیانت شود.