به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین احمد پناهیان ظهر چهارشنبه در مجمع استانی خادمین هیئتهای رزمندگان استان همدان بابیان اینکه نکته حائز اهمیت در هیئتهای رزمندگان این است که جوانان و نوجوانان هیئت پرچم از قدیمیها بگیرند و آن را به آیندگان بسپارند، اظهار داشت: اگر بنا باشد این هیئت پوستهای یا تبلیغاتی و بیرونی کار کند نهتنها مفید فایده نیست بلکه مضر نیز خواهد بود.
وی با تأکید بر این موضوع که هیئت مجموعهای بوده که باید عمیق کار کند، بیان کرد: تعریف هیئت از دیدگاه امام صادق (ع) بر خواست خدا عمل کردن و خیر رساندن به برادران دینی و یک دسته و یک جریان بودن است.
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور در ادامه سخنانش به معنی ولایت اشاره کرد و با بیان اینکه معنای ولایت اطاعت نیست بلکه معنای ولایت اتصال است، گفت: گاهی ممکن است ولیفقیه بنا بر شرایطی نتواند دستور بدهد اما اگر به ولیفقیه متصل باشیم آنجایی قرار خواهیم گرفت که ولیفقیه میخواهد.
پناهیان با اشاره به اینکه ولایت باید در وجود انسان تحقق پیدا کند، اظهار داشت: ولایت یعنی اتصال و این مهم باید در وجود همه پیروان ولایت محقق شود.
وی در ادامه سخنان خود به نقش حضرت فاطمه الزهرا (س) در دفاع از حق و ولایت اشاره داشت و گفت: حضرت علی (ع) به حضرت زهرا (ع) نگفته بود که برای دفاع از منزل پشت در خانه بایستد اما او ایستاد چون به ولایت متصل بود و میدانست چه کند.
وی با بیان اینکه روزی ولایت میگفت که بیداری اسلامی درخطر است اما کسی توجه نکرد و در پی آن دچار پدیده داعش شدیم، گفت: باید قلبا به امام متصل شویم اما تنها معتقد به امام هستیم و یکی از مشکلاتی که در جریان انتخابات این روزها وجود دارد، همین است.
پناهیان با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که مردم باید کاری کنند و امیدی به سیاسیها نداریم بلکه امید مابعد از خدا به خود مردم و اقشار انقلابی که در بین مردم وجود دارند، است، گفت: اینها بهروز و بهموقع تکلیف خود را انجام میدهند.
وی گفت: این روزها و در ایام نزدیک به انتخابات در بسیاری از شهرها مشکل نبود وحدت و اتفاق بین نیروهای ارزشی وجود دارد و مشکل اساسی نیز این موضوع است، همان ضربهای که در انتخابات ریاست جمهوری خوردیم بازهم تکرار می شود تا آن ضربه را از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بخوریم.
رأی صدیق به معنای انتخاب و همان اتصال است
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری صریحاً فرموده اند آقایانی که سه روز قبل از انتخابات شعار مقاومت میدهید، تحقق مقاومت فقط بارأی صدیق ممکن است و هر انسان عاقلی میداند رأی صدیق به معنای انتخاب و همان اتصال است.
پناهیان با بیان اینکه رأی صدیق یعنی یکی شدن و اتصال و این را اجابت نکردیم چون فاصلهمان با ولیمان زیاد است افزود: اگر این فاصله زیاد نبود بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر انقلاب رئیسجمهور کشور ایران که حامل ۱۸ میلیون رأی و رئیسجمهور ۷۰ میلیون جمعیت است اینقدر صریح و روشن و بیپرده در مصاحبه خود در فرانسه باافتخار و اقتدار ویژهای نمیگفت که من گفتم تنش را با آمریکا کم میکنم و موفق به این کار شدم و قرار بر این نیست که برای همیشه ارتباط با امریکا قطع باشد.
وی گفت: اگر معیار انقلاب اسلامی ایران قرآن کریم و قیام نبوی بوده باید بر این اساس عمل کنیم.
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وقتی شعار مرگ بر آمریکا می گوئیم تعارف نداریم، گفت: برای تحقق مرگ بر آمریکا بیش از ۲۵۰ هزار شهید آن هم از بهترین کسانی که اصلیترین خصوصیتشان مبارزه با آمریکا بود، داده ایم.
پناهیان به سخنان مقام معظم رهبری در ۳۰ دیماه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری میفرمایند که مردم با بصیرت و فکر وارد شوند و انسان صالح را انتخاب کنند که وقتی در مسند نشست خودش را سپر بلای مشکلات مردم قرار دهد و فانی در مسائل مردم و فانی در منافع کشور باشد.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر خطر آگاه هستند و برای همین از نفوذ صحبت میکنند، ادامه داد: مقام معظم رهبری از دو نوع نفوذ موردی که توسط فردی در گوشهای اتفاق میافتد و از نفوذ جریانی که در مراکز تصمیم سازی اتفاق میافتد صحبت میکنند و از این سخن رهبری میتوان عمق فاجعه را دانست.
پناهیان در ادامه سخنان خود به صحبتهای دوم دی در خانه احزاب اشاره کرد و گفت: آنجا بهطور صریح سخن گفتهشده که جامعه باید به سمت تحزب برود و اگر جامعه تحزب نداشته باشد و با مدیریت احزاب نباشد دموکراسی کامل و قوی انجامنشده است.
وی در این مورد بیان داشت: آنها در دوم دی گفتند که حزب باید میداندار باشد که از داخل حزب پارلمان بیرون بیاید و از داخل پارلمان هم دولت خوب بیرون بیاید و نهادهایی هم که دولتی نیستند سر کاکل پارلمان بچرخند.
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه فرمودند که دو نوع تفکر حزبی داریم که شامل تفکر حزبی خوب و انقلابی و تفکر حزبی غربی است که در نوع اول احزاب حقیقت را برای مردم روشن میکنند و سهم خواهی ندارند.
پناهیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که افرادی را در انتخابات انتخاب کنید که منفعتطلب و قدرتطلب نباشند، بیان داشت: اتصال یعنی جامعه انقلابی تمام آرمانهای گذشتهاش را ادامه دهد.
وی خطاب به نوجوانان و جوانان تأکید کرد: انقلاب را حفظ کنید و مراقب باشد که انقلاب رفتهرفته تغییر نکند و تحریف نشود و این جمله امام خمینی (ره) را که فرمود ۲۲ بهمن سرآغاز حکومت الله بر سراسر جهان است را به یاد داشته باشید.
انقلاب اسلامی آغازی داشته که باید به انجام برسد
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی آغازی داشته که باید به انجام برسد، گفت: چطور برای سران دیپلماسی فرجام برجام بود، فرجام انقلاب اسلامی نیز تحقق حکومت حق برجهان است.
پناهیان با تأکید بر اینکه هیئتهای مذهبی باید ساختار مدیریت و جریان هدایت را به گوش همه برسانند، افزود: امروز کار کردن در مبانی اصلی انقلاب اسلامی و تبیین منویات مقام معظم رهبری اصلیترین کار در مسیر مهدویت است.
وی بابیان اینکه تبیین مفهوم جهاد علمی و اقتصادی و فرهنگی بر عهده جوانان در هیئتهای مذهبی است، گفت: جایگاه مجلس و نماینده مجلس باید تبیین شود.
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور با اشاره به اینکه رزمندگان اسلام در برابر جریانهای استکباری مبارزه کنند، اظهار داشت: اوباما با جوانان ایران حرف زده و گفته که امید من این است که امری اتفاق بیفتد که نیازمند تغییر در سیاست است و هدف او تغییر فکر و رویکرد ایران است.
پناهیان اظهار داشت: برخی در صحبتهای چند روز اخیرشان گفته اند که بعد از جنگ جامعه ایران رفتهرفته به سمت تعادل رفت یعنی در جنگ تعادل نداشتیم و آیا خون شهدا را اینگونه تفسیر میکنید و منظور شما از حکومت و میانهرو چیست.
مسئول هیئت نوجوانان و جوانان عاشورایی رزمندگان کشور بابیان اینکه آمریکا کور خوانده است که با این ادبیات در نهاد و مجموعه ایران نفوذ کند، اظهار داشت: مردم ایران در انتخابات نشان خواهند داد که کسانی را انتخاب میکنند که امید آمریکا را به یاس مبدل کند.
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