نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر در کیش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محب خدایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت یازدهم برای توسعه و رونق بخش گردشگری در دوران پسا تحریم و جذب گردشگران خارجی برنامه های مناسبی در برنامه ششم توسعه تدوین کرده است.

محب خدایی با بیان اینکه جزیره کیش به عنوان قطب گردشگری کشور و یکی از مراکز اصلی توسعه صنعت توریسم در دوران پسا تحریم مطرح شده است، بیان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش اقداماتی در راستای جذب حداکثر دو میلیون گردشگر داخلی و خارجی برای سالهای آینده برنامه ریزی کرده است.

وی تصریح کرد: همایش های حمل و نقل و گردشگری، همایش برند و بازار و همایش شهر گردشگری با حضور مقامات بلند پایه کشوری و مسئولان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در جزیره کیش برگزار می شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از استقبال شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه گردشگری برای شرکت در نمایشگاه گردشگری کیش اشاره کرد و افزود: نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری یازدهم اسفند امسال برگزار می شود و فرصت مناسبی برای تبادل علم و تجربیات فعالان موفق در صنعت گردشگری و جهانگردی است که در همین زمینه در نمایشگاه امسال برپایی همایش های تخصصی و کارگاه های آموزشی از برنامه های جنبی خواهد بود.

وی افزود: برگزاری دوره های آموزشی مانند دو کارگاه آموزشی مارکوم و کارگاه آموزشی شهر گردشگری از جمله برنامه های امسال نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری است و دوره های آموزشی به شرکت کنندگان توسط موسسات آموزشی اروپایی گواهینامه ارائه می شود.

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سفر کیش از یازدهم لغایت چهاردهم اسفندماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی کیش وسالن همایش های بین المللی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود.