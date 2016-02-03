رشد میهمانان خوزستان در پی کاهش گرد و غبار

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کاظمی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش بررسی مسایل شهرسازی استان خوزستان در جمع شهرداران اظهار کرد: گردهمایی ویژه شهرداران در سطح استان کار جدیدی بوده که تاکنون برگزار شده است و قبل از برگزاری نیز نظرسنجی هایی از شهرداران درخصوص محورهای این همایش ها صورت گرفته است.

کاظمی نژاد اظهار کرد: دو همایش تاکنون در شهرستان های ماهشهر و آبادان برگزار شده که مسائل و مشکلات شهرهای استان از نظر حقوقی، اداری و شهرسازی مورد بررسی قرارگرفت.

وی افزود: این گردهمایی ها موجب می شود تردد شهرداران به مرکز کمتر شود و تمام نقطه نظرات و مشکلات در همان جلسات شهرستانی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: باتوجه به بارش مطلوب باران و کاهش گرد و غبار نسبت به سال های قبل، پیش بینی می شود امسال میهمانان نوروزی بیشتری در استان داشته باشیم بنابراین باید میزبانان خوبی برای آنان بود .

کاظمی نژاد تصریح کرد: در یک سال گذشته چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفردر قالب کاروانهای راهیان نور از یادمان های دفاع مقدس در استان بازدید داشته اند که این تعداد امسال بیشتر خواهد شد و فرصتی را در اختیار شهرداری های استان قرار می دهد که علاوه بر جنبه های معنوی این گونه بازدیدها، ایجاد انگیزه و درآمدزایی را برای شهرداری و شهروندان نیز به وجود آورند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه خوزستان دروازه استقبال از زوار حسینی است و بنا به تاکید استاندار مبنی برخدمات رسانی به زائران، به دنبال دریافت ردیف اعتباری خاصی از دولت برای این بخش هستیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری درپایان با اشاره به ابعاد معنوی این سفرها و پاسداشت رشادت سربازان و شهدای دفاع مقدس گفت: همچنین از سویی می توان با ایجاد بازارچه های مرزی یک فرصت مناسب و مزیت اقتصادی نیز برای آن مناطق ایجاد کرد.