  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان مطرح کرد:

رشد میهمانان خوزستان در پی کاهش گرد و غبار

رشد میهمانان خوزستان در پی کاهش گرد و غبار

اهواز - مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت: باتوجه به بارش مطلوب باران و کاهش گرد و غبار نسبت به سال های قبل، پیش‌بینی می‌شود امسال میهمانان نوروزی بیشتری در استان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کاظمی نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در همایش بررسی مسایل شهرسازی استان خوزستان در جمع شهرداران اظهار کرد: گردهمایی ویژه شهرداران در سطح استان کار جدیدی بوده که تاکنون برگزار شده است و قبل از برگزاری نیز نظرسنجی هایی از شهرداران درخصوص محورهای این همایش ها صورت گرفته است.

کاظمی نژاد اظهار کرد: دو همایش تاکنون در شهرستان های ماهشهر و آبادان برگزار شده که مسائل و مشکلات شهرهای استان  از نظر حقوقی، اداری و شهرسازی مورد بررسی  قرارگرفت.

وی افزود: این گردهمایی ها موجب می شود تردد شهرداران به مرکز کمتر شود و تمام نقطه نظرات و مشکلات در همان جلسات شهرستانی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان گفت: باتوجه به بارش مطلوب باران و کاهش گرد و غبار نسبت به سال های قبل، پیش بینی می شود امسال میهمانان نوروزی بیشتری در استان داشته باشیم بنابراین باید میزبانان خوبی برای آنان بود .

کاظمی نژاد تصریح کرد: در یک سال گذشته چهار میلیون و ۶۰۰ هزار نفردر قالب کاروانهای راهیان نور از یادمان های دفاع مقدس در استان بازدید داشته اند که این تعداد امسال بیشتر خواهد شد و فرصتی را در اختیار شهرداری های استان قرار می دهد که علاوه بر جنبه های معنوی این گونه بازدیدها، ایجاد انگیزه و درآمدزایی را برای شهرداری و شهروندان نیز به وجود آورند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه خوزستان دروازه استقبال از زوار حسینی است و بنا به تاکید استاندار مبنی برخدمات رسانی به زائران، به دنبال دریافت ردیف اعتباری خاصی از دولت برای این بخش هستیم.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری درپایان با اشاره به ابعاد معنوی این سفرها و پاسداشت رشادت سربازان و شهدای دفاع مقدس گفت: همچنین از سویی می توان با ایجاد بازارچه های مرزی یک فرصت مناسب و مزیت اقتصادی نیز برای آن مناطق ایجاد کرد.

کد مطلب 3041326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها