به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ۸۲۰ واحد مسکن مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه تکمیل هر چه سریعتر واحدهای مسکن مهر در کشور مطالبه رئیس جمهور کشور است اظهار داشت: از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد به اتمام رسیده است.

وی افزود: از مجموع ۳۰۵ هزار واحد در دست ساخت ۲۰۵ هزار واحد در مرحله نازک کاری بوده و ۹۵ هزار واحد دیگر در مرحله سفت کاری است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بیان داشت: از ۳۵۰ هزار واحد در دست ساخت باید ۳۰۰ هزار واحد تا پایان شهریور سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

اصغری مهرآبادی به وجود برخی مشکلات در ساخت مسکن مهر برخی استان ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شهر پردیس به علت مشکلاتی چون عوارضات زمین امکان دارد نتوانیم تا پایان سال ۹۵ واحدهای مسکن مهر آن را به اتمام برسانیم.

افتتاح ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم

وی به افتتاح ۶۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار واحد دیگر در کشور به بهره برداری می رسد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر یادآور شد: در طول عمر دولت نهم و دهم یک میلیون و ۱۰ واحد مسکن مهر افتتاح شده بود.

اصغری مهرآبادی با بیان اینکه دولت ۶۰ درصد فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر را انجام داده است، ادامه داد: بیش از ۵۴ درصد از اسناد صادر شده در طرح مسکن مهر مربوط به فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است.

وی با اشاره به اینکه علی رغم وجود تنگناهای مالی دولت حتی یک لحظه هم عملیات ساخت مسکن مهر در کشور را متوقف نکرد، تصریح کرد: بهره برداری از ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر در کشور نشان دهنده این است که دولت در این زمینه کار را تعطیل نکرده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر به افزایش سقف وام مسکن مهر از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات دولت در طرح مسکن مهر افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه گرفته شده است.

اصغری مهرآبادی با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر دولت یک دوم عوارض پروانه های ساختمانی را پرداخت می کند، ادامه داد: اجرای طرح مسکن مهر در راستای انجام کارهای خیرخواهانه بوده و دولت با اعطای وام ارزان قیمت و زمین رایگان به افراد کم درآمد زمینه مسکن دار شدن آن ها را فراهم کرده است.