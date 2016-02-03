فعالان قرآنی استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تجلیل از فعالان عرصه قرآنی استان بوشهر اظهار داشت: استفاده از قرآن و مفاهیم و مبانی قرآنی نقش بسیار مهمی در موفقیت جامعه ما خواهد داشت.
سردار فتحالله جمیری با اشاره به اینکه قرآن زمینه نجات بشریت را از گمراهی فراهم میسازد، خاطرنشان کرد: مسیر اسلام و تعالیم قرآنی با پیروی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران اسلامی همواره شد.
وی اضافه کرد: در استان بوشهر با تلاشهای صورت گرفته شاهد اجرای برنامههای متنوع قرآنی هستیم و فعالان قرآنی این استان در سطح کشور پیشتاز هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این آین اظهار داشت: توسعه فعالیتهای قرآنی در سطح کشور به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی اضافه کرد: چهرههای برجسته قرآنی نیز به تبع همین فعالیتهای قرآنی در سرتاسر ایران اسلامی رشد کرده و کارهای خوبی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که در این مراسم، عباس هاشمی از بوشهر و قاسم مقدمی از اهواز از قاریان بینالمللی کشور به تلاوت قرآن پرداختند.
همچنین ۱۰۰ نفر از قاریان و خادمین قرآنی استان بوشهر در این مراسم تجلیل شدند.
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