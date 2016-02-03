  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

افتتاحیه آغاز به کار هیئت بیماران خاص شهرستان شادگان برگزار شد

افتتاحیه آغاز به کار هیئت بیماران خاص شهرستان شادگان برگزار شد

شادگان - با حضور رئیس هیئت بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان و فرماندار شادگان، مراسم افتتاحیه آغاز به کار هیئت بیماران خاص شهرستان شادگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان شادگان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این مراسم، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری سلامی را بسیار مهم دانست.  

وی ارائه خدمات تخصصی به بیماران با همکاری ارگانهای دولتی و پشتیبانی خیران را مطلوب و تاثیرگزار دانست.

کیومرث حاجی زاده رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان نیز با تشکر از مسئولان شهرستان شادگان و برگزار کنندگان این مراسم افزود: این هیئت در دولت تدبیر و امید جان دوباره ای گرفت و از ادغام غیر کارشناسانه با هیئت ناشنوایان رهایی جست.

حاجی زاده، پرداختن به تشکیل هیئت های شهرستانی و ترویج ورزش همگانی را از اولویت های این هیئت دانست و برگزاری همایش ها و اجتماعات عمومی را در جهت بالا بردن روحیه نشاط و امید به زندگی را از مسئولان استانی خواستار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود اعتبار کافی را از دیگر مشکلات این گونه هیئت ها دانست و ابراز امیدواری کرد: با موفقیت دولت در به ثمر نشاندن برجام و ارائه برنامه های منسجم اقتصادی، این مشکلات به زودی برطرف می شود.
 

کد مطلب 3041337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها