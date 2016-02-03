افتتاحیه آغاز به کار هیئت بیماران خاص شهرستان شادگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان شادگان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این مراسم، دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت و حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری سلامی را بسیار مهم دانست.

وی ارائه خدمات تخصصی به بیماران با همکاری ارگانهای دولتی و پشتیبانی خیران را مطلوب و تاثیرگزار دانست.

کیومرث حاجی زاده رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضای استان خوزستان نیز با تشکر از مسئولان شهرستان شادگان و برگزار کنندگان این مراسم افزود: این هیئت در دولت تدبیر و امید جان دوباره ای گرفت و از ادغام غیر کارشناسانه با هیئت ناشنوایان رهایی جست.

حاجی زاده، پرداختن به تشکیل هیئت های شهرستانی و ترویج ورزش همگانی را از اولویت های این هیئت دانست و برگزاری همایش ها و اجتماعات عمومی را در جهت بالا بردن روحیه نشاط و امید به زندگی را از مسئولان استانی خواستار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود اعتبار کافی را از دیگر مشکلات این گونه هیئت ها دانست و ابراز امیدواری کرد: با موفقیت دولت در به ثمر نشاندن برجام و ارائه برنامه های منسجم اقتصادی، این مشکلات به زودی برطرف می شود.

