برگزاری سمینار تخصصی سینما با محوریت اقتصاد و قانون

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار تخصصی سینمای ایران با نام «سینما فجر» با موضوع «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» با مدیریت رویا ایروانی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

در این سمینار اسدالله نیک نژاد درباره سینمای بین الملل و استانداردهای موجود در سینمای جهان در حوزه «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» صحبت خواهد کرد و در ادامه نسبت سینمای ایران با این سه حوزه با حضور کارشناسان بررسی می شود.

علی سرتیبی تهیه کننده سینما، علی معلم منتقد و تهیه کننده، محمد اطبایی پخش کننده بین المللی فیلم درباره مباحث مطرح شده مربوط به «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» صحبت خواهند کرد.