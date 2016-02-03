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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

برگزاری سمینار تخصصی سینما با محوریت اقتصاد و قانون

برگزاری سمینار تخصصی سینما با محوریت اقتصاد و قانون

سمینار تخصصی سینمای ایران با عنوان «سمینار فجر» به مدت یک روز در تاریخ ۲۰ بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار تخصصی سینمای ایران با نام «سینما فجر» با موضوع «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» با مدیریت رویا ایروانی در تاریخ ۲۰ بهمن ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود.

در این سمینار اسدالله نیک نژاد درباره سینمای بین الملل و استانداردهای موجود در سینمای جهان در حوزه «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» صحبت خواهد کرد و در ادامه نسبت سینمای ایران با این سه حوزه با حضور کارشناسان بررسی می شود.

علی سرتیبی تهیه کننده سینما، علی معلم منتقد و تهیه کننده، محمد اطبایی پخش کننده بین المللی فیلم درباره مباحث مطرح شده مربوط به «استعداد، اقتصاد و قانون در سینما» صحبت خواهند کرد.

کد مطلب 3041338

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