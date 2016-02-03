به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور رحمت امینی، دبیر تخصصی هنرهای نمایشی جشنواره، احسان ملکی دبیر کمیته داوران و محمدحسین پورفاضلی مدیر اجرایی صبح امروز چهارشنبه، چهاردهم بهمن ماه در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدحسین پورفاضلی با ارایه گزارشی از عملکرد دبیرخانه، گفت: هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی با تغییرات بسیار زیاد و مثبتی نسبت به گذشته، برنامهریزی و تدوین شد. هدف از برگزاری این جشنواره در وهله نخست، پیوند جریان هنر و سلامت و تعمیقبخشی بیشتر این ارتباط است. سیاست برگزارکنندگان این دوره از جشنواره بر مبنای واگذاری مسئولیتها به متخصصان بود. از این رو بخش اجرایی جشنواره بر عهده وزارت بهداشت و بخش علمی و تخصصی جشنواره به اساتید رشتههای هنری مرتبط محول شد و دبیران هر رشته در دو بخش دبیران تخصصی و دبیران افتخاری با دبیرخانه همکاری داشتند. دبیر تخصصی بخش هنرهای نمایشی رحمت امینی و دبیر افتخاری این بخش بر عهده داریوش ارجمند قرار دارد و در دیگر رشتههای این جشنواره نیز از اساتیدی چون استاد مرتضی گودرزیدیباج در بخش هنرهای تجسمی، سالار عقیلی در بخش موسیقی و افشین یدالهی در بخش ادبی بهره بردیم.
وی افزود: فراخوان جشنواره در نیمه شهریورماه سال جاری منتشر شد و با پایان مهلت فراخوان، ۱۵ هزار اثر از سوی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور برای حضور رشتههای مختلف هنری و ادبی به دست ما رسید. در بخش هنرهای نمایشی بیش از ۶۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که نسبت به سال گذشته افزایش دو برابری داشت. بخش هنرهای نمایشی در کنار دو بخش موسیقی و مجازی از روز هفدهم بهمنماه در مجموعه تالارهای نمایشی حوزه هنری به مدت سه روز آغاز به کار خواهد کرد و در این مدت علاوه بر اجراهای صحنهای و خیابانی تئاتر، کارگاههای آموزشی نیز با حضور اساتید شاخص این رشته همچون ایوب آقاخانی کارگاه نمایشنامهنویسی، حسن وارسته کارگاه از ایده تا اجرا و رهبر قنبری فیلمسازی برپا خواهیم کرد.
پورفاضلی یادآور شد: تمام تلاش ما بر این هدف استوار است که این جشنواره را در حد استاندارهای جشنوارههای مطرح هنری کشور ارتقا دهیم. امیدواریم با برگزاری این رویداد، نگاه جامعه به دانشآموختگان علوم پزشکی به عنوان افرادی که تنها درگیر مطالعه و یادگیری هستند تغییر کند و جنبه هنری روحیاتشان بیشتر آشکار شود.
در ادامه این نشست رحمت امینی گفت: هنر تئاتر امروزه در دنیا از دو منظر بررسی میشود. اول تئاتر به عنوان هنری روشنفکرانه که قصد ارتقا فرهنگی جامعه را دارد. با این دیدگاه آثاری نوشته و تولید میشوند که در سالنهای نمایشی سطح شهرها به صحنه میروند. نگاه دیگر به تئاتر از نقطه نظر کاربردی است. تئاتر کاربردی مفاهیم مختلف جامعهشناسی و انسانی را در برمیگیرد. این رویکرد مؤید این نکته است که هنر تئاتر آیینهای برای نقد جامعه است و برای همین باید وارد نهادهای تصمیمگیرنده کلان شود.
دبیر تخصصی هنرهای نمایشی هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ادامه داد: از جمله نهادهای حامی جریان هنر، وزارت بهداشت است که خوشبختانه نگاه آماری به رویدادهای فرهنگی ندارد. هدف از برگزاری این جشنواره استفاده از هنر تئاتر برای ایجاد فضایی با نشاط در جامعه دانشگاهی است کما اینکه این حرکت فرهنگی به نوعی حمایت از ترویج هنر تئاتر در بستر جامعه نیز قلمداد میشود. دانشگاههای ما بهخصوص دانشگاههای دولتی، سالنهای بسیار خوبی برای اجرای تئاتر در اختیار دارند اما جریان عمومی اجرای تئاتر در آنها وجود ندارد. امیدواریم با برگزاری این جشنواره، هنر تئاتر با اجراهای مستمر راهش را در دانشگاههای غیر هنری پیدا کند.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تصریح کرد: امسال رویکرد تخصصی مسئولان به این جشنواره باعث شد تا رشتههای بیشتری همچون فیلم بلند، فیلم کوتاه، انیمیشن، نماهنگ در کنار هنر تئاتر، پذیرای آثار دانشجویان باشد. این تنوع باعث شده تا تعداد دانشجویان بیشتری بر مبنای علایقشان در این رویداد حاضر شوند و به این که هنر چگونه میتواند در خدمت ترویج مباحث جامعه باشد بپردازند. بر این باوریم که اگر افرادی که دستاندرکار سلامت جامعه هستند با وجوه مختلف هنر آشنا شوند و آنها را در درمان و خدماتشان بهکار گیرند، بازده و کارایی کوششهایشان، مطمئنا بیشتر و تاثیرگذارتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: در برنامهای که برای برگزاری این جشنواره در سالهای آتی ارایه کردهایم، نگاه ویژهای برای برگزاری کارگاههای آموزشی در طی سال برای دانشجویان رشته پزشکی داشتهایم تا ماحصل این کارگاهها به جشنواره راه پیدا کنند. تئاتر کاربردی مقوله بسیار با اهمیتی است که در سراسر جهان به عنوان یکی از ابزار مؤثر در جریان خدمات درمانی به بیماران استفاده میشود و لذا ما نیز درصددیم تا به مقوله رابطه تئاتر و درمان نگاه بسیار جدی و کاربردی داشته باشیم.
امینی همچنین به داوران حاضر در این رویداد اشاره کرد و گفت: ایرج راد، آرش دادگر، ایوب آقاخانی و شهرام کرمی داوری بخشهای صحنهای و نمایشنامهخوانی را برعهده دارند. انتظاری که ما از دانشجویان علوم پزشکی داریم در سطح دانشجویان رشته تئاتر نیست اما با دعوت از اساتید حرفهای این رشته سعی کردیم تا سطح جشنواره را بالا ببریم و دانشجویان را در بهبود و ارتقا کیفی کارهایشان ترغیب کنیم.
امینی در پایان صحبتهایش اظهار کرد: در گفتوگو با دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به این توافق رسیدیم که اجراهای برگزیده جشنواره دانشجویان علوم پزشکی به بخش تئاتر صحنهای جشنواره تئاتر دانشگاهی نیز راه پیدا کنند.
احسان ملکی دبیر کمیته داوران جشنواره نیز در ادامه این جلسه گفت: تمام تلاشمان را بهکار گرفتیم تا کار داوری آثار در سطح جشنوارههای مطرح کشوری صورت پذیرد. در دورههای پیشین این جشنواره، کار داوری آثار نمایشی از روی فیلمهای ارسالی انجام میشود اما امسال اجرای زنده نمایشها، مبنای داوری قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: در هفتمین جشنواره دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، ۸ گروه در بخش نمایشنامهخوانی، ۱۶ گروه در بخش صحنهای و در رشتههای تئاتر خیابانی و هنر پانتومیم نیز ۶ اثر به رقابت خواهند پرداخت. همچنین لازم است یادآور شوم در بحث سلامت آثار، غیر کپی بودنشان را با وسواس و دقت مورد توجه قرار دادیم و میتوانیم مدعی شویم جشنوارهای کاملا سالم و به دور از حاشیه برگزار خواهیم کرد.
هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور از روز شنبه هفدهم آبانماه در تماشاخانههای ماه، مهر، تالار سوره و محوطه حوزه هنری به مدت سه روز برگزار خواهد شد. اختتامیه بخش هنرهای نمایشی، موسیقی و مجازی نیز روز سهشنبه ۲۰ بهمنماه در تالار اندیشه برگزار میشود.
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