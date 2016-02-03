افتتاح و بهره برداری از ۷۳ پروژه عمرانی در کرمانشاه طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم افتتاح عملیات آبرسانی به روستاهای بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: در ایام مبارک دهه فجر ۷۳ پروژه و طرح عمرانی در حوزه شهرستان کرمانشاه افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

وی اعتبارات احداث این پروژه ها را ۳۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲ طرح عمرانی در زمینه احداث فضای آموزشی، آبرسانی، گاز رسانی، آسفالت راه های روستایی و ... است.

فرماندار کرمانشاه گفت: ۱۹ پروژه اشتغالزایی شامل کارگاه های تولیدی و صنایع تبدیلی نیز با اعتبار ۱۵۹ میلیارد ریال و ۱۷۰ فرصت شغلی طی ایام دهه فجر در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

رنجبر افزود: افتتاح ۳۰ پروژه نیز در راستای بهسازی محیط های روستایی به همراه احداث مرغداری گوشتی، آبیاری قطره ای، احداث باغات مدرن، توسعه کارخانه رژین تاک و ده ها طرح خدماتی در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: مردم روستا با مشارکت فعال به همراه حمایت مسئولین باید جهت تسریع در جاده سازی بخش سرفیروز آباد اهتمام لازم را داشته باشند.

فرماندار کرمانشاه افزود: در سال های گذشته ۳۰۰ میلیون تومان مصوب برای آبرسانی به روستای آهوران بخش سرفیروز آباد تخصیص داده نشده بود، اما خوشبختانه امسال ۳۷۵ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و مابقی نیز از محل قرارگاه سازندگی بسیج تخصیص داده شد تا شرایط کلنگ زنی و افتتاح آن در ایام دهه فجر فراهم شود.