معرفی نامزدهای کتاب سال در حوزه فلسفه و منطق

به گزارش خبرگزاری مهر، در گروه« فلسفه غرب» از بین ۴۷ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، کتاب های «فرهنگ پسامدرن، عبدالكريم رشيديان»، «فلسفه چيست، ژيل دولوز و فليكس گتاري، ترجمه محمدرضا آخوندزاده»، «فرهنگنامه تاريخي زيبايي­شناسي، دبني تاونزند، ترجمه، فريبرز مجيدي»، «حيات ذهن، هانا آرنت، ترجمه، مسعود عليا»، «فلسفه قرون وسطي، جان مارنبن، ترجمه، بهنام اكبري»، «فلسفه فرهنگ، علي اصغر مصلح»، «هگل و پديدارشناسي روح، رابرت استرن، ترجمه، محمد مهدي اردبيلي و سيد محمد جواد سيدي»، « چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس، فريدريش ويلهلم نيچه، ترجمه، منوچهر اسدي» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند.

در گروه« فلسفه اسلامی» از بین ۵۴ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، سه اثر با عنوان های «داوري جدال­هاي معرفت­شناختي، محمدرضا بهاري»، « در جست­وجوي حكمت، عبدالله نصري» و «رسالة اثبات العقل المجرد، خواجه نصيرالدين طوسي و شروح آن، تصحيح و تحقيق، طيبه عارف ­نيا» نیز به مرحله دوم داوری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال رسیده اند.

درگروه «منطق» از بین ۱۴ اثر راه یافته به مرحله اول داوری تنها یک کتاب با عنوان «لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار، قطب الدين رازي، تحقيق، ابوالقاسم رحماني» به مرحله دوم داوری کتاب سال راه پیدا کرد.

همچنین، در گروه «روانشناسی» از بین ۱۴۳ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، چهار اثر «روانشناسی صنعتی و سازمانی، تالیف شولتز، ترجمه، حسین خنیفر و مهدی عطایی»، «روانشناسی اجتماعی، تالیف، دیوید مایرز، ترجمه، شمسی پور و زهرایی»، «روانشناسی محیط، ترجمه، حسن شمس اسفندآباد» و «آسیب شناسی اجتماعی با نگاهی به ادیان، تالیف، جواد اژهای» به مرحله دوم سی و سومین دوره جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

در گروه «کلیات علم» از بین ۳ اثر راه یافته به مرحله اول داوری، تنها یک اثر با عنوان« تاریخ پیدایش علوم جدید، تالیف، پائولو روسی، ترجمه، بهاءالدین بازرگانی گیلانی» به مرحله دوم داوری راه یافت.

اختتامیه سی وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه سال جاری با معرفی برگزیدگان برگزار خواهد شد.