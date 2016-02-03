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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

طرح امین در روستاها و مناطق حاشیه نشین زنجان اجرا می شود

طرح امین در روستاها و مناطق حاشیه نشین زنجان اجرا می شود

زنجان- معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طرح امین در روستاها و مناطق حاشیه نشین زنجان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،محمود عباسی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران با اشاره به اجرای طرح امین در مدارس استان زنجان افزود: تقویت معرفت دینی نیاز امروز جامعه دانش آموزی است و باید به این اصل توجه جدی شود.

وی اظهار کرد: طرح امین در راستای ارتقای معرفت دینی و اعتقادی دانش آموزان در مقطع دبیرستان اجرا می شود و  اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان بر اجرای این طرح در تمام مدارس تاکید جدی دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: باید معارف دینی در بین دانش آموزان تقویت شود و به نقطه مطلوب برسیم.

وی افزود: ما باید ارزش های دینی را بین دانش آموزان نهادینه کنیم و تحقق این امر مهم به مدیریت درست و برنامه ریزی شده نیاز دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تصریح کرد: هدف طرح امین این است که ارزش های دینی را به صورت ریشه ای در بین دانش آموزان و در جامعه تقویت کند.

عباسی یادآور شد: امروز نسل چهارم با توجه به دسترسی که به شبکه های اجتماعی دارد نیازمند تقویت ارزش های دینی و اعتقادی است.

وی افزود: در این میان طرح امین در ۲۴ مدرسه استان زنجان اجرا می شود و در روستاها و مناطق حاشیه نشین هم سال آینده طرح امین اجرا می شود.

کد مطلب 3041359

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