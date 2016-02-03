به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی ظهر چهارشنبه در مجمع استانی خادمین هیئتهای رزمندگان استان همدان بابیان اینکه نسل انقلاب اسلامی توانست توفیق در کنار ولیفقیه بودن را داشته باشد، گفت: کار هیئتهای مذهبی باقیاتصالحات است و باید قدر کار خود را بدانند.
وی با تأکید بر اینکه سردار شهید حسین همدانی برکات زیادی برای استان همدان داشت، افزود: راهاندازی هیئت رزمندگان استان همدان از برنامه های سردار همدانی بود و در حال حاضر هیئت رزمندگان در تمام شهرستانهای استان همدان راهاندازی شده است.
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه وظیفه هیئت رزمندگان تنها جمع شدن دورهم و سینه زدن نیست، عنوان کرد: هیئت رزمندگان باید در تمام زمینههای اجتماعی فرهنگی در جامعه تأثیرگذار باشد و باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
سردار مجیدی با تأکید بر اینکه باید از تفرقه در میان هیئتهای رزمندگان پرهیز شود، افزود: امروز سپاه افتخاری برای کشور بوده و دشمن سپاه را یک تهدید میداند و این نشاندهنده آن است که راه سپاه درست و مستقیم بوده و خطا در کارشان نیست.
وی بیان کرد: امیدواریم هیئتهای رزمندگان در این موقعیت حساس آمادگی بیشتری برای کنار هم کار کردن و همدلی داشته باشند.
سردار مجیدی اظهار داشت: به دنبال راهاندازی هیئتهای اقماری هیئت رزمندگان در شهرستانهای کوچک و حاشیهها هستیم.
مسئول امور شهرستانهای هیئتهای رزمندگان استان همدان نیز در این مراسم بابیان اینکه دفاتر هیئت رزمندگان در تمام شهرستانهای استان همدان راهاندازی شده است، بیان داشت: این هیئتها راه شعائر الهی و اباعبدالله (ع) را ادامه خواهند داد.
جعفر محقق بیان داشت: جانمایی برای حسینیه هیئت رزمندگان استان همدان و تشکیل هیئت رزمندگان اقماری در شهرهای کوچک استان و تهیه شناسنامهای مدون از هویت و ماهیت هیئتهای رزمندگان استان همدان از برنامههای این هیئت است.
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