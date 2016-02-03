بیمارستان صحرایی در روستای «عالی حسینی» تنگستان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان در خصوص برپایی این بیمارستان صحرایی گفت: این بیمارستان به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و در راستای خدمت رسانی به مردم شریف تنگستان به مدت سه روز با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان در روستای عالی حسینی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان برگزار برپا می شود.

علی نگین تاجی با بیان اینکه تمامی خدماتی که در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به بیماران ارائه می‌شود، در بیمارستان صحرایی نیز برای مراجعه کنندگان انجام می شود گفت: این بیمارستان در روزهای ۱۳ الی ۱۵ بهمن ماه برپا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در این بیمارستان صحرایی تخصص‌های زنان و زایمان، اطفال، داخلی، اورتوپدی، چشم ، قلب وعروق، مغز و اعصاب، روانپزشکی، دندانپزشکی، تغذیه، پزشک عمومی، ماما، پرستاری و کادر درمانی که خدمات بهداشتی درمانی به شهروندان ارایه می‌دهد، افزود: خدمات پاراکلینیکی از قبیل رادیولوژی سونوگرافی، آزمایشگاه و عمل ختنه از دیگر خدماتی است که در این بیمارستان به صورت رایگان انجام می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان تصریح کرد: علاوه بر ارایه خدمات درمانی، تیم آموزشی بهداشت و درمان با برگزاری کلاس‌های آموزشی راه‌های پیشگیری از بیماری و سالم زیستن را به جامعه هدف و مراجعین به بیمارستان صحرایی آموزش می‌دهند.

نگین تاجی خاطرنشان کرد: انجام کار تیمی و روحیه همکاران بسیجی مستقر در بیمارستان صحرایی و فضای ایجاد شده در این بیمارستان یادآور دوران هشت سال دفاع مقدس است که روحیه ایثار و ازخودگذشتی را متبلور ساخته و همه باید پاسدار ارزش‌های دوران دفاع مقدس و خون شهیدان باشیم.