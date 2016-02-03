به گزارش خبرنگار مهر، سردارغلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در همایش مربیان و حلقه‌های صالحین گفت: حرف های امروز ما برگرفته از سه سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری در دو سخنرانی اخیر تاکید داشتند تعیین تکلیف برای مردم در حفظ انقلاب اسلامی در برابر جبهه اخیر دشمنان و وضع سیاسی کنونی واجب است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه تشکیل دهندگان جبهه امروز دشمن از عوامل صهیونیست گرفته تا داعش هستند، افزود: دشمنان تنها در یک جبهه نیستند بلکه با در اختیار داشتن رسانه های دنیا در فکر تحقق برنامه های خود هستند.

سردار ابوحمزه با اشاره به سخن حضرت علی (ع) که فرمودند«پیروزی در دست مسلمین است»، عنوان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید صادقانه وارد میدان مبارزه شویم و بصیرت به خرج دهیم و ایستادگی کنیم و این همان زمانی است که سخن حضرت علی محقق می شود و پیروز نبرد می شویم.

باید معیارها و ملاک هایی برای مقابله با دشمن داشته باشیم

وی با بیان اینکه باید معیارها و ملاک هایی برای مقابله با دشمن داشته باشیم، افزود: امروز چه در داخل و چه در خارج کشور، امریکا افرادی را هدایت می کند که دنبال فرهنگ سازی هستند اما برای اینکه پیروزی با ما باشد باید صادقانه وارد میدان شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اشاره به بحث بصیرت گفت: هدف شناسی، راه شناسی و دشمن شناسی از جمله عناصری است که بر بصیرت می افزاید.

وی با اشاره به موضوع دستگیری ملوانان امریکایی عنوان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری در دستگیری ملوانان امریکایی به موقع و به میزان عمل کردیم و در میدان نبرد علیه فرهنگ سازی و نفوذ دشمن نیز باید بتوانیم به موقع وارد عمل شویم.

ابوحمزه در ادامه با بیان اینکه آنچه امروز دشمنان را به چالش کشیده ماندگاری انقلاب است، گفت: اگر انقلاب مشروطه پایدار نماند به دلیل آن بود که نتوانستند به حداقل اهداف خود عمل کنند.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه وقوع انقلاب مهم نیست بلکه ماندگاری آن مهم است، افزود: جوانان باید قدرت تحلیل روشن از حوادث را داشته باشند تا بدانند که انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مشروطه نیست.

وی با بیان اینکه انقلاب های دیگر در نسل اول دچار تزلزل شدند اما رمز انقلاب اسلامی ایران در این بود که از ابتدا با نشاط و توان حرکت کرده است، گفت: مسیر حرکت کنونی ما بر پایه و شالوده سخنان امام خمینی (ره ) است.

وی با تاکید بر اینکه ما حتی در شعارهای خود نیز تغییری ایجاد نکرده ایم، گفت: مردم ایران اسلامی سال ۵۸ شعار« مرگ بر امریکا» سر دادند و در ۲۲ بهمن سال ۹۴ نیز « مرگ بر امریکا» سر خواهند داد.

فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان با بیان اینکه اکنون تمام مراکز دشمن چه در آمریکا چه در کشورهای دیگر در پی ریشه کن کردن درخت انقلاب هستند، افزود: برخی ها پس از مذاکرات هسته ای و امضای برجام گفتند دیگر شعار «مرگ بر امریکا» به پایان رسیده حال آنکه دشمنی ما ریشه ای چند ساله و رنگی به پر رنگی خون شهیدانمان دارد.

برخی افراد در اوج بی بصیرتی انقلاب اسلامی ایران را تا مرز سقوط بردند

وی با اشاره به فتنه سال ۸۸ و بیان اینکه در آن فتنه برخی افراد در اوج بی بصیرتی انقلاب اسلامی ایران را تا مرز سقوط بردند، گفت: فتنه ۸۸ دسیسه امریکا بود.

ابوحمزه با بیان اینکه افراد بی بصیرت ها تا کی می خواهند خود را به خواب بزنند و آب در آسیاب دشمن بریزند؟ گفت: این افراد بی بصیرت امروزه از تطهیر سران فتنه می گویند اما مردم بیدارند و می دانند که آن ها به ما و این انقلاب خیانت کردند.

فرمانده سپاه انصار الحسین با اشاره به اینکه ماندگاری انقلاب مسئله مهمی است و باید آن را به عنوان یک هدف در نظر داشت، گفت: همه باید برای ماندگاری این انقلاب تلاش کنیم نه اینکه توپ را در زمین دیگری بیندازیم.

وی با بیان اینکه امریکا دوره پسا برجام را دوره سخت گیری بر ایران نام نهاده است، عنوان کرد: غربی ها هیچ گاه به فکر حل مشکلات ایران نبوده اند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال حل مشکلات ایران نیست و آن ها دلسوز ایران و ارزش های آن نیستند، گفت: غرب هیچ گاه قابل اعتماد نیست کمااینکه امریکایی ها در زمانی که بحث توافق هسته ای مطرح بود در کنگره بحث تحریم های جدید را مطرح می کردند که و این ها دلایل بی اعتمادی ما است .

ابوحمزه با بیان اینکه یکی از عناصر ماندگاری انقلاب در عصر حاضر شرکت گسترده در انتخابات است گفت: انتخابات نفسی تازه دادن به ملت ایران است و از انتخابات مجلس شورای اسلامی گرفته تا خبرگان باید مورد توجه باشد و همه مردم ایران در مقابل انتخابات مسئول هستند.

مجلس ششم برخی نمایندگان حرف غربی ها را بازگو می کردند

وی با اشاره به عملکرد مجلس ششم عنوان کرد: در مجلس ششم برخی نمایندگان حرف غربی ها را بازگو می کردند و خواستار اصلاح قانون اساسی شدند.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان افزود: مجلس ششم با مجلسی که در دهن امریکا میزند تفاوت دارد و مجلس امروز یکی از عوامل ایستادن ما در مقابل امریکا است.

ابوحمزه با بیان اینکه باید مجلسی به پا کنیم که بستر ساز مقابله با استکبار جهانی باشد، گفت: باید انتخابمان عاقلانه باشد و خواستار نماینده ای هستیم که صدای مرگ بر امریکا را از روی صندلی های مجلس به گوش امریکا برساند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر مسئله هوشیاری برابر نفوذ تاکید داشتند، عنوان کرد: دشمنان برای تصرف افکار ایران دام های بسیار گسترانیده اند و امروز دشمنان به دنبال وارد کردن نفوذی ها در مجلس و بهره برداری از آن هستند.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان بیان کرد: اگر عامل نفوذی به مجموعه وارد شود چون موریانه پایه ها را می خورد و همه چیز را نابود می کند.

وی با بیان اینکه برهه حساس است و دشمنان ایران کسانی هستند که ۳۷ سال از ما ضربه خورده اند و امروز می خواهند از طریق نفوذ به اهداف خودشان برسند، گفت: باید نسبت به وعده های پوچ و توخالی آگاه بود چرا که برخی ها دست نشانده غرب هستند بنابراین باید درست انتخاب کرد.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه انقلاب تنها در ایران و لبنان و سوریه نیست بلکه در قلب غرب و در عمق امریکا ریشه دوانده است، گفت: برخی ها در کشور نظام را زیر سوال می برند و حرف شورای رهبری را مطرح می کنند.

ابوحمزه با بیان اینکه برخی ها می گویند امریکا کاری به ما ندارد در حالی که امریکایی ها به دنبال نفوذ هستند و به گفته خود می خواهند ایران را متحول کنند، گفت: ما نیز خواستار تحولیم اما تحول آن ها ضد تحول ما است چراکه تحولی که ما از آن حرف میزنیم در راستای اسلام و ولایت فقیه است.