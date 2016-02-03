۲۲۰۰ هیئت مذهبی در گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ فعالان و مدیران مراکز قرآنی استان گلستان گفت: در استان گلستان دو هزار و ۲۰۰ هیئت مذهبی و دو هزار و ۲۳۰ مسجد فعال هستند.

وی افزود: در ۱۰ روز ابتدای محرم امسال بیش از ۱۰ میلیارد تومان در استان گلستان از سوی مردم هزینه شده است که نشان می‌دهد مردم استان به اسلام و قرآن اعتقاد خاصی دارند.

ولی نژاد تصریح کرد: کتاب انقلاب ما قرآن است و راه ماندگاری انقلاب، عزت، سربلندی، افتخار ما و روش انتقال انقلاب به نسل‌های آینده نیز از راه قرآن است.

به گفته وی، ملت ما به‌وسیله قرآن اراده کرد تا انقلاب ما را به انقلاب مهدی موعود پیوند دهد و جامعه ما هر چه در این راه هزینه کند کم است، هر هزینه‌ای در این راه تبدیل به سرمایه می‌شود.

ولی نژاد اظهار کرد: استان گلستان استانی مذهبی، دینی و قرآنی است و مردم آن نیز در عرصه‌های مختلف خوش‌نام هستند و اهل تسنن و تشیع حافظ، قاری و مفسران قرآن خوبی دارند.

وی بیان کرد: در بخش ساماندهی امور قرآنی وضع موجود با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد اما در استان گلستان ۳۲ موسسه قرآنی، ۱۲۰ خانه قرآن شهری و ۱۴۰ خانه قرآن روستایی داریم که در برابر یک هزار روستای استان تعداد مناسبی نیست.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: برنامه قله‌ای قرآن ساختارند در اتحادیه قرآنی مطرح‌شده است که به‌عنوان یک سنت در استان باقی بماند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان تأکید کرد: استان گلستان نیازمند خیرین قرآنی است تا با سامان دادن به نذورات و موقوفات قرآنی مردم را به این سمت تشویق کنند.