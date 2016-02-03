شهرداری زنجان به تنهایی قادر به نوسازی بافت فرسوده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدادادی ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیرکل راه و شهر سازی با بیان اینکه اجرای نوسازی بافت فرسوده نیاز به برنامه ریزی و مدیریت درست دارد، اظهار کرد: در این راستا شهرداری تنها قادر به نوسازی بافت فرسوده نیست.

رئیس شورای اسلامی زنجان با بیان اینکه نوسازی بافت فرسوده نیاز به انگیزه دارد، تاکید کرد: باید اداره کل راه و شهر سازی انگیزه لازم در راستای این امر را برای شهرداری فراهم کند.

خدادادی افزود: در بافت فرسوده جمعیت زیادی از مردم استان زنجان زندگی می کنند، بنابراین باید به نوسازی این واحدها بیشتر توجه شود.

وی تصریح کرد: بی توجهی به نوسازی بافت فرسوده در استان زنجان مشکلات بسیاری را به دنبال دارد که باید از روند افزایشی این مشکلات جلوگیری کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به زمین های خالی و بایر در سطح شهر هم اشاره کرد و گفت: برخی از این زمین ها در اختیار شرکت های تعاونی و دولت است که باید برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود تا از این زمین ها بتوان استفاده بهینه کرد.

عضو شورای شهرستان خدابنده نیز در این نشست گفت: در شهرستان خدابنده محورهای مواصلاتی وجود دارد که نیاز به دو بانده شدن دارد.

محمد بیگدلی با اشاره به توریستی بودن شهرستان خدابنده و حضور گردشگران قابل توجه در این شهرستان، گفت: این مهم می طلبد تا نسبت به اجرای ساماندهی محورهای مواصلاتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

وی افزود: برای این طرح ۱۰ میلیارد ریال بدهی داریم که تنها سه میلیارد ریال به این شهرستان بودجه اختصاص یافته است.