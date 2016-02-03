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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان:

۸ پروژه عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان بهربرداری می شود

۸ پروژه عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان بهربرداری می شود

بندرعباس - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان از افتتاح هشت پروژه عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی هرمزگان، بهمن غلامپور اظهارداشت: در دهه مبارك فجر امسال هشت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۳ هزار و ۴۸۱ ميليون ريال به بهره برداری می رسد.

غلامپور افزود: پروژه های سردرب شهرك صنعتی خليج فارس، شبكه داخلی مخابرات، تأمين ارتباط تلفنی و ديتا شهركهای صنعتی بندرعباس ۳ و جايين حاجی آباد، اجرای شبكه داخلی برق ناحیه صنعتی حاجي آباد، احداث تصفيه خانه های  فاضلاب شهرك صنعتی شماره ۲ بندرعباس و رودان، اجرای شبكه توزيع برق و روشنايی معابر و زيرسازی و آسفالت شهرك صنعتی ميناب از جمله طرحهای است كه در دهه مبارك فجر انقلاب باحضور استاندار و مسئولان استانی به بهره برداری و در اختيار صنعتگران عزيز استان قرار می گيرد.

کد مطلب 3041377

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