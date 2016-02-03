۸ پروژه عمرانی در شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان بهربرداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی هرمزگان، بهمن غلامپور اظهارداشت: در دهه مبارك فجر امسال هشت پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۳ هزار و ۴۸۱ ميليون ريال به بهره برداری می رسد.

غلامپور افزود: پروژه های سردرب شهرك صنعتی خليج فارس، شبكه داخلی مخابرات، تأمين ارتباط تلفنی و ديتا شهركهای صنعتی بندرعباس ۳ و جايين حاجی آباد، اجرای شبكه داخلی برق ناحیه صنعتی حاجي آباد، احداث تصفيه خانه های فاضلاب شهرك صنعتی شماره ۲ بندرعباس و رودان، اجرای شبكه توزيع برق و روشنايی معابر و زيرسازی و آسفالت شهرك صنعتی ميناب از جمله طرحهای است كه در دهه مبارك فجر انقلاب باحضور استاندار و مسئولان استانی به بهره برداری و در اختيار صنعتگران عزيز استان قرار می گيرد.