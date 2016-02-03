دوره ۵۰ ساله تامین گاز ایران درحال اتمام است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۴۷۵ پروژه گازرسانی استان فارس افزود: در شهرهای شمال و شمال غربی کشور هر سال با قطعی گاز روبه‌رو بودیم اما در حال حاضر ۳ سال است که با مدیریت پارس جنوبی، تامین خطوط انتقال و غیره امنیت انرژی در کشور ایجاد شده و قطعی گاز نداشتیم.

وی تاکید کرد: ایران بزرگترین مخازن گاز جهان را در اختیار دارد اما متاسفانه بزرگترین مصرف‌کننده گاز در جهان است که این مسئله باید با مدیریت بهینه مصرف گاز برطرف شود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: دوره ۵۰ ساله تامین گاز کشور رو به اتمام است و شرکت ملی گاز ایران باید به تجارت جهانی، صادرات گاز و ایجاد ارزش افزوده رو آورد.

عراقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت گاز رسانی به روستاهای کشور نیز گفت: در سال جاری عملیات گازرسانی به ۵ هزار روستای کشور آغاز شده که بسیار مناسب و کم نظیر است و امیدوارم تا پایان زمان کار دولت تمامی روستاهای کشور دارای گاز طبیعی شوند.

وی در خصوص وضعیت استان فارس نیز گفت: فارس طی دو سال گذشته در بحث گازرسانی عقب بوده اما در حال حاضر رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.