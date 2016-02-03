به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز، ۱۴ بهمن ماه، طی سخنانی در جشنواره طلاب برتر حوزه امام رضا(ع) تهران، ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر، اظهار داشت: اگر سیر رشد حوزه‌های علمیه را در تاریخ پیگیری کنیم به خوبی متوجه حرکت رو به رشد حوزه‌های علمیه، رؤسای حوزه‌های علمیه و مرجعیت عالی شیعه در ابعاد مختلف در برهه اخیر تاریخی می‌شویم.

وی افزود: در قرن اخیر حوزه‌های علمیه به یک سطح فوق العاده از رشد فکری و آمادگی دست یافته است که این رشد منجر به این شد که انقلاب اسلامی شکل بگیرد.

آیت الله اراکی گفت: اینکه طی سده‌های اخیر چهره‌هایی نظیر کاشف الغطاء، آخوند خراسانی، شهید محمد باقر صدر، امام خمینی(ره) و مجموعه‌ای ناب از شخصیت‌های کم نظیر از جامعه بشری متولد شدند، قطعا یک پدیده اتفاقی یا تصادفی نیست؛ بلکه واقعا در رشد جامعه شیعی و حوزه‌های علمیه شیعی به چنان مرتبه‌ای دست یافت که توانایی مدیریت جامعه شیعی به سمت ایجاد یک انقلاب جهانی را به دست آورد.

وی افزود: اگر عصر امام راحل و عصر شهید محمد باقر صدر را با دو قرن پیش از آن مقایسه کنیم به خوبی این تفاوت آمادگی هم در حوزه‌های علمیه و هم در سطح جامعه محسوس است.

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) جهش بسیار خوبی در این راستا به وجود آوردند، اظهار داشت: جهشی که امام(ره) به وجود آوردند قطعا به تنهایی نبود، این تصور مبنی بر اینکه امام به تنهایی توانست این انقلاب و حادثه بزرگ را به وجود آوردند، اشتباه است، بلکه یک مجموعه بسیار گسترده‌ای از حوزه‌های علمیه و جامعه همراه امام بودند، بنابراین این حرکت نشان‌دهنده تکامل جامعه و در رأس آن مرجعیت شیعه بود.

وی با بیان اینکه شهید محمد باقر صدر یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دنیای معاصر است، افزود: شهید محمد باقر صدر نیز در این راستا در این پروسه نقش بسیار برجسته‌ای دارد.

آیت الله اراکی گفت: یکی از ویژگی‌های شهید صدر این بود که توانست به نحوی جامعیت تفکر اسلامی را به نمایش بگذارد و جامعیت به این معناست که اسلام برای تمام نیازهای انسان معاصر پاسخ داشته باشد.

وی افزود: ما اگر می‌خواهیم جامعه اسلامی داشته باشیم که سازنده آن اسلام باشد، باید نیازهای انسان در این جامعه توسط اسلام پاسخ داده شود و مبنای روابط اجتماعی انسان‌ها، پاسخ اسلام باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به اینکه ما دو نوع نیاز در جامعه بشری داریم یکی نیاز فردی و دیگری نیاز اجتماعی، اظهار داشت: پاسخگویی به نیازهای فردی بشریت یکی از مأموریت‌های اسلام است اما وقتی انسان وارد اجتماع شد دیگر نیازهای او همان نیازهای فردی نیست بلکه نیازهای او نیز تغییر می کند که اسلام برای این بخش از نیازهای بشری نیز پاسخ هایی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه وقتی جامعه شکل می گیرد یک مکلف کلان یا نظام اجتماعی به وجود می‌آید، افزود: بنابراین ما یک مکلف کلان داریم که این مکلف تکالیفی دارد اینجاست که نظام‌های اجتماعی نظیر نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و... مطرح می‌شود.

آیت الله اراکی تأکید کرد: یکی از امتیازات فکری شهید محمد باقر صدر این بود که روش کشف فقه نظام را عملی کرد، ایشان پیشگام این مسئله بودند.

وی در پایان تأکید کرد: حوزه‌های علمیه علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فقه فردی باید در زمینه فقه نظام نیز پاسخگو باشند؛ زیرا فقه نظام یا مکلف کلان برای همه نیازهای جامعه پاسخ دارد.

در پایان این مراسم از طلاب برتر حوزه امام رضا(ع) توسط آیت الله اراکی تقدیر شد.