تجارت ترجیحی و آزاد بین ایران و تایلند برقرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیاله افخمیراد گفت: امروز بین ایران و تایلند موافقتنامه بازرگانی به امضا رسید که بر اساس آن، تجارت دو کشور تسهیل میشود اما باید از این موضوع فراتر رفته و موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد را بین دو کشور پایهریزی کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر سیاست اقتصادی دولت در توسعه روابط با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه، تصریح کرد: دولت ایران آماده است که در زمینههای مختلف صنعتی، تجاری، سرمایهگذاریهای مشترک و همکاریهای صلحآمیز با طرف تایلندی خود مذاکره و همکاری کند.
وی، ایران و تایلند را دو کشور مهم و صاحب نفوذ دانست و تأکید کرد: ایران به عنوان یک کشور کلیدی در خاورمیانه و در سازمان اکو و تایلند نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم حوزه آسهآن میتوانند ضمن استفاده از حوزههای نفوذ خود، همکاریهای بین منطقهای را گسترش دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: سازمانهای توسعه تجارت دو کشور برای تحقق اهداف مشترک تجاری و اقتصادی نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و در این زمینه باید همه موانع تجاری بین دو کشور شناسایی و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شود تا بنگاههای اقتصادی ایرانی و تایلندی بتوانند بهتر و گستردهتر با یکدیگر تجارت کنند.
وی پیشنهاد داد که روابط ایران و تایلند، فراتر از موافقتنامه بازرگانی که اکنون به امضا رسیده، گسترش یابد و مسئولان دو کشور تجارت ترجیحی (PTA) و تجارت آزاد (FTA) را هدفگذاری کنند.
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