سیداحمد خمینی: سوء استفاده از انتساب به امام(ره)خلاف شرع مبین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در گرامی‌داشت سالروز بازگشت حضرت امام خمینی(ره) به میهن٬ هاشمی‌رفسنجانی طی سخنانی با انتقاد از روند بررسی صلاحیت سیدحسن خمینی گفت: «صلاحیت شخصیتی كه اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌كنید؛ شما صلاحیت خود را از كجا آورده‌اید؟ چه كسی به شما اجازه داده است كه قضاوت كنید؟ چه كسی به شما اجازه داد كه یكجا بنشینید و داوری كنید؟ برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه كسی اجازه داد كه اسلحه برای شما باشد و تریبون‌ها برای شما باشد؟ چه كسی اجازه داد كه تربیون‌های نماز برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه كسی به شما این‌ها را داد؟ اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌كدام از این‌ها نبودند. زمانی كه باید همه به هم تبریك بگوییم هدیه بدی به بیت امام دادید.»

مركز اسناد انقلاب اسلامی با توجه به رسالت خود در زمینه ثبت تاریخ انقلاب اسلامی و جلوگیری از تحریف آن، اقدام به انتشار گزیده‌ای از مصاحبه مطبوعاتی مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی درخصوص منسوبین حضرت امام(ره) و جایگاه آنان در نظام اسلامی می‌كند.

سید احمد خمینی: ما كه كسی نیستیم؛ اگر امام نبود كسی ما را نمی‌شناخت

در این مصاحبه كه در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۰ برگزار شده است٬ سید احمد خمینی قبل از طرح سوال خبرنگاران گفت: ابتدا لازم می‌دانم یكی دو مسئله را تذكر دهم: اول این كه منسوبین حضرت امام باید توجه داشته باشیم كه فقط به علت نزدیكی با ایشان است كه با ما مصاحبه می‌شود و یا به ما احترام می‌شود والا خود ما كه چیزی نیستیم و ویژگی‌هایی نداریم.

وی ادامه داد: نه زندان رفته‌ایم و نه شكنجه شده‌ایم و نه در فلسفه غرب و شرق اهل نظریم و نه در فقه و اصول مجتهد نه ادیبیم و نه منطقی فقط و فقط منسوب امامیم. پس باید دقیقا توجه كنیم كه اگر امام نبودند هرگز كسی ما را بدان صورت نمی‌شناخت تا با ما مصاحبه كند پس من من نكنیم كه هیچیم. من چون فرزند امام هستم می‌آیند و با من مصاحبه می‌كنند چاپ می‌كنند و آن را تیتر می‌كنند والا از قبیل من زیادند و از من بهتر بسیار و در حوزه‌های علمیه سراسر ایران از قبیل ما فراوان كه كسی با آنان مصاحبه نمی‌كند.

سوء استفاده از انتساب به امام خلاف شرع مبین است

سید احمد خمینی ادامه داد: لذا باید توجه كنیم كه از این انتساب سوء‌استفاده نكنیم كه خلاف شرع مبین است.

وی گفت: مسئله دیگر این كه اگر هم بگوئیم كه من كاری با امام ندارم و من خودم هستم و حرف‌های من، حرف‌های من است و به امام مربوط نمی‌شود كما این كه از روی عدم آگاهی قبلا گفته شده بود این خدعه و فریب است زیرا تنها با عنوان فرزند امام و ...است كه می‌توانند لی لی به لالامان بگذارند و الا كسی هستی تا كسی تو را بشناسد!؟ چه رسد به این كه با تو صحبت كند و تیتر كند و هر كس استفاده خودش را بكند!؟ خودت را بكشی فرزند امامی و با این ژست كه: نه خیر من با امام كاری ندارم و فقط حرف‌های خودم را می‌زنم كار تمام نمی‌شود.

یا باید حرف نزنی یا حرفت صد درصدر مورد رضایت امام باشد

سید احمد خمینی ادامه داد: پس یا باید مصاحبه نكنی و یا وقتی مصاحبه می‌كنی صد در صد امام راضی باشد و الا سوء‌استفاده چی هستی چون چیزی نیستی. تو را به خدا به خودمان رجوع كنیم: آیا غیر از این است!؟ پس سعی كنیم خلاف نكنیم چون می‌دانیم از قبیل ما هزاران هزار هستند پس چرا نمی روند با آنانان مصاحبه كنند؟

وی درباره نظرات سیدحسین خمینی نیز گفت: من صریحا می‌گویم كه مواضع وی را قبول ندارم این مواضع نه به من مربوط است و نه به شخص امام و ایشان یا عصبانی شده و یك حرف‌هایی را زده و یا فكر كرده و منطقا به این مواضع رسیده است.

سید احمد درباره مواضع عموی خود آیت الله پسندیده نیز گفت: من با مواضع ایشان مخالف هستم ولی به ایشان شدیدا احترام می گذارم. ما نباید زحمات زیاد ایشان را فراموش كنیم.