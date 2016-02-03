درخواست سرپرست باشگاه پرسپولیس از رئیس سازمان لیگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری در درخواست خود با اشاره به اینکه تماشاگران بزرگترین سرمایه‌های فوتبال هستند، خواستار بررسی و دلایل و مشکلاتی است که باعث می‌شود استقبال مناسبی از بعضی بازی‌ها صورت بگیرد. وی با اشاره به حضور چشمگیر هواداران پرسپولیس در بازی اخیر با توجه به اقدامات صورت گرفته، درخواست کرد، راهکارهایی برای ترغیب بیشتر علاقمندان به فوتبال برای حضور در ورزشگاه شد.

در بخشی از نامه علی اکبری طاهری به مهدی تاج آمده است: «احتراماً همانگونه که مستحضرید و بارها مورد اذعان جنابعالی و سایر مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش کشور نیز قرار گرفته است، تماشاگران از ارکان اصلی ورزش و مایه پویایی آن هستند. بر همین اساس و به دنبال عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال که از ابتدای فصل جاری لیگ شدیداٌ مورد نقد واقع شده و به نوعی با "عنوان قهر تماشاگران با فوتبال" از آن یاد می‌شود و از سویی دیگر با توجه به اینکه در کلیه مسابقات به غیر از دربی، طبقه دوم ورزشگاه آزادی خالی از تماشاگر بود، اینجانب با اصرار در جلسه روز یکشنبه با جنابعالی، پیشنهاد خرید کلیه بلیت‌های طبقه دوم ورزشگاه آزادی را مطرح نمودم که با پذیرش سازمان لیگ به ثمر نشست. خوشبختانه شاهد آن بودیم که در یک روز میان هفته و در سرمای هوا، بعد از مدت‌ها ۸۰ هزار نفر به ورزشگاه آزادی آمده و موجب شدند تا دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان با جذابیت روبرو گردد.

حضور تماشاگران جدا از ایجاد جذابیت ورزشی و اثر اجتماعی آن در کاهش ناهنجاری‌ها برای شرکت‌های سرمایه گذار در فوتبال، از جمله اسپانسرها و بویژه اسپانسرهای محیطی اهمیت تعیین کننده‌ای دارد و از این رو به مثابه خونی هستند که دررگ‌های فوتبال جریان پیدا کرده و به آن حیات می‌بخشند. صد البته باشگاه‌هایی مانند پرسپولیس عظمت خود را مرهون هوادارانشان می دانند و با همین هواداران، توجه جامعه جهانی فوتبال بویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا را به فوتبال ایران خیره کرده اند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با مورد توجه قرار دادن این موارد و اثربخش بودن اقدامات مشترکی که پیش از این صورت گرفته است از سازمان محترم لیگ برتر تقاضا دارد، کار گروهی تشکیل شود تا در این کارگروه دلایل عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها که ناشی از عواملی همچون نحوه بلیت فروشی، قیمت بلیت و نوع خدمت‌رسانی به تماشاگران در هنگام آمد و رفت به ورزشگاهها و سایر عوامل می‌شود، بررسی و با رفع معضلات زمینه‌ساز حضور مجدد این سرمایه‌های گرانقدر در ورزش کشور باشیم.»