به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان همدان با بیان اینکه برگزاری موفق انتخابات باید شاه بیت اقدامات فرمانداری باشد و در این راستا جلسات توجیهی و آموزشی برگزار شده است، گفت: شش هزار نفر در برگزاری انتخابات در همدان همکاری خواهند داشت و آماده کار هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه انتخابات موضوع بسیار حساسی است و مرکز استان در قطب حساسیت و توجه قرار دارد، به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط جوی همدان در ایام برگزاری انتخابات اشاره و عنوان کرد: باید تدابیر لازم در مناطق روستایی و صعب‌العبور برای جلوگیری از قطعی خطوط ارتباطی و اینترنت صورت گیرد و از نهایت همکاری ارگان ها استفاده کنیم چرا که برودت هوا در دوره انتخابات غیرقابل پیش بینی است.

وی همچنین با بیان اینکه باید در مناطق صعب العبور امکان سرویس دهی خوب و کافی دستگاه های خدماتی وجود داشته باشد، افزود: هرگونه اخلال در انتخابات بازتاب خوبی در بر نخواهد داشت.

تعالی با بیان اینکه ارگان های هلال احمر و راه و شهرسازی باید برای دوره انتخابات بسیج شوند تا اگر مشکلی پیش آمد از آن ها کمک بگیریم، تاکید کرد: برگزاری سالم انتخابات ناموس این کشور است و هرخللی در روند انتخابات ایجاد شود شبکه های غربی آن را بازتاب خواهند داد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید ۸۵۰ خودرو در حوزه حمل و نقل تدارک دیده شود، عنوان کرد: شهر همدان یکی از مقاصد گردشگری در ایران است و هر فردی وارد شهر همدان می شود انتظار دارد با مکانی مواجه شود که منش تجاری آن متناسب با شان فرهنگی آن باشد.

فرماندار همدان با بیان اینکه مراکز تجاری همدان از استاندارهای لازم برای شبکه های ایمنی برخوردار نیست و نظم حاکم بر بازار همدان نظم نامناسبی است، عنوان کرد: بازار همدان باید ساماندهی شود و این اقدام نیازمند یک عزم جدی است.

تعالی با بیان اینکه در منطقه حمام قلعه همدان خرید و فروش پرندگان صورت می گیرد در صورتی که این امر حرکت درستی نیست و نظم شهر را زیر سئوال می برد، تاکید کرد: این اقدام در شان همدان نیست و شهرداری باید در محور اصلی تغییرات قرار گیرد و کمیته ای تشکیل دهد تا همه ارگان ها برای همکاری در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی در ادامه همچنین عنوان کرد: تعداد ۸۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری افزون بر ۵۳ میلیارد تومان در دهه فجر در شهرستان همدان و ۲۱ پروژه عمرانی نیز کلنگ زنی می شود.

وی در ادامه بابیان اینکه از این تعداد ۴۱ پروژه شامل خدمات زیربنایی، ۳ پروژه در بخش بهسازی، ۳ پروژه در قسمت حمل و نقل و ۲پروژه در قسمت آموزش عالی است، افزود:۶ پروژه مربوط به بهداشت، ۲پروژه در بخش آموزش های فرهنگی و ۹پروژه در بخش صنعت و معدن و یک پروژه ورزشی نیز افتتاح خواهد شد.