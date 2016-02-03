جشن بزرگ فجر نور برپا می شود/برگزاری همایش کویرنوردی

رضا اسماعيلی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: جامعه کارگری در کنار دیگر اقشار جامعه در برابر رژیم پهلوی ایستادگی کرد و امروز نیز با حرکت در مسیر ولایت و رهبری وفاداری خود به نظام و انقلاب را به اثبات رسانده است.

رئيس كميته كارگری ستاد دهه فجر استان کرمان به حضور پررنگ جامعه کارگری و کارمندان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین ۱۲ بهمن اشاره کرد و گفت: در این ایام مسابقات ورزشی در رشته های سافاری، دو صحرانوردی، فوتسال، بسکتبال، شطرنج، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و طناب کشی برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری همایش کویرنوردی در کلوت های شهداد خبر داد و افزود: برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم خانواده ویژه بانوان، کوهنوردی و مراسم جشن بزرگ فجر نور از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.

اسماعیلی با اشاره به غبار روبی و عطرافشانی قبور مطهر شهداء، گفت: دیدار و تجلیل از خانواده شهداء کارگر دوران دفاع مقدس از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است چرا که آرامش و آسایش کنونی موجود در کشور را مدون ایثارگری های شهدا هستیم و باید ادامه دهنده راه آنها باشیم.

وی یادآور شد: همچنین در کمیته کارگری ستاد دهه فجر برگزاری ایستگاه صلواتی به منظور پذیرایی از راهپیمایان ۲۲ بهمن خبر داد و اظهار کرد: جامعه کارگری با حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمان های امام راحل (ره) و مقام عظمای ولایت تجدید میثاق می کنند.

اسماعیلی عنوان کرد: در ادارات تابعه شهرستانی نیز برنامه هایی مانند برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقات فرهنگی و هنری و کارگاه های آموزشی برگزار می شود.

وی یادآور شد: همچنین در ایام الله دهه فجر چند تعاونی در شهرستان ها افتتاح می شود.

اسماعیلی با اشاره به بازدید از کارخانه شرکت درآب کرمان در اولین روز از دهه فجر گفت: در این بازدید پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدعلی الله دادی این شرکت افتتاح شد.