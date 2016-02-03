نخستین کتابخانه سیار کانتینری در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین کتابخانه سیار کانتینری در محله اوارشک شهر جدید بینالود با اشاره به اینکه مدارس بیشتر روستاها و بخش های مشهد مجهز به کتابخانه هستند، تصریح کرد: کتابخانه سیار «نور امید» با ظرفیت بیش از پنج هزار نسخه کتاب در اختیار مردم قرار می گیرد.

حسن فریبرز اعتبار این پروژه را بیش از ۴۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: کتابخانه سیار نور امید در طول هفته در محلات دو بخش احمدآباد و رضویه تردد خواهد کرد و از ساعت هشت تا ۱۳ به ارائه خدمات به مردم خواهد پرداخت.

وی کتاب های ارائه شده در کتابخانه سیار را مناسب همه اقشار دانست و اظهار کرد: این کتابخانه سیار با هدف ارائه کتاب به همه اعضای خانواده در بخش احمدآباد راه اندازی شده است.

فریبرز با اشاره به فعالیت کتابخانه های سیار اتوبوسی در نقاط مختلف کشور افزود: این کتابخانه با وجود مشکلات و هزینه های بیشتر نسبت به کتابخانه سیار اتوبوسی، به دلیل ظرفیت بیشتر کتاب می تواند مورد توجه باشد.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه سیار «نور امید» با هدف ارائه خدمت به ساکنان دو بخش رضویه و احمدآباد مشهد راه اندازی شده است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد ادامه داد: در صورت جذب مشارکت مردمی و نهادهای دولتی و مردمی می توان کتابخانه های سیار دیگری راه اندازی کرد تا در دیگر روستاهای اطراف مشهد حضور یابند.

توسعه فرهنگ مطالعه با راه اندازی کتابخانه سیار

بخشدار احمدآباد مشهد نیز ساخت کتابخانه عمومی سیار در بخش احمدآباد را برای نخستین بار اقدامی در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان مردم منطقه دانست و گفت: انقلاب اسلامی بر پایه فرهنگ متعالی اسلام شکل گرفته و اساس دین اسلام بر پایه مطالعه و کتابخوانی است.

گوهری ادامه داد: بی تردید یکی از اهداف و آرمان های ما در پیروزی انقلاب اسلامی توسعه فرهنگ مطالعه بوده است و امیدواریم با افزایش کتابخانه های سیار در راستای این هدف عالی گام های مؤثری برداریم.